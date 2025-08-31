Festival Boleros de Oro 2025 en Morón (+Video)

La ciudad de Morón se vuelve a hacerse sentir desde la progresión de acordes más intimista, para recibir el Festival Boleros de Oro, los días 29 y 30 de agosto. Se llenará de melodías el Teatro Reguero junto a los recuerdos de figuras emblemáticas como Roberto Sánchez y Nelson Oney. Y todo amante de esa canción romántica, exaltada y apasionasa, hallará refugio aquí para su deleite más genuino.

Este consolidado evento rinde ahora homenaje al destacado locutor moronense Arquímedes Romo, reconociendo su invaluable contribución a la cultura local.

Romo, miembro de la Uneac y convertido a fuerza de talento en un cronista de su época, desde sus inicios ha apoyado un suceso cultural como este que encontró asidero en la ciudad del gallo por sus contribuciones al género. Y por el encanto que el mismo ha ejercido en la población moronense.

La cita, que se realiza cada año con gran éxito de público, es organizada por la dirección municipal de cultura de Morón y cuenta con el acompañamiento de la Uneac en el territorio. Bajo la dirección artística de Orlando Concepción González, el festival promete superar las expectativas y el buen sabor que dejó la anterior edición en el 2024, la cual recordamos por sus noches de emociones intensas y acogida absoluta. Cabe mencionar que los músicos del patio y otros artistas, han hecho hasta lo imposible porque este festival se realice aún en las condiciones más adversas. Figuras como la de Andres Hernández Font y Jesús Lacerda.

Como invitados especiales en este 2025, actuarán la solista Oristela Pérez Betanzos, acompañada por el trovador Hector Luis de Posada. La música estará a cargo de la emblemática orquesta Intermezzo, dirigida por el maestro Felipe Arnaldo Rodriguez Alemán, perteneciente al catálogo de la Empresa Provincial Comercializadora de la Música y los Espectáculos, Musicávila, como bien aclarara esta en su nota oficial en la red social de Facebook.



A ellos se sumará una amplia nómina de artistas que subirán al escenario, entre los que sobresalen Belarmino Quiñones, Lucy Safonts, Alain Poveda, Lien Piloto, Alis Torres, Raisel Rodríguez, José Carlos Alfonso, José Ramón, Aylso Echavarria y Ana Teresa Martinez Puig. La presentación correrá a cargo de los locutores Anelys Rodriguez Morales y Alfredo Fernández Arcia quienes siempre desbordan el escenario con carisma y conexión, buenas prácticas y esa manera locuaz de defender la tradición verdaderamente genuina.

El festival mantiene, año tras año, un público fiel que ama lo más auténtico de la música cubana, confirmando que el bolero tiene un lugar insustituible en el corazón del gallo de Morón y entre sus habitantes.