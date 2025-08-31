Ultiman detalles en Chambas para apertura del curso escolar

Reconocida por sus resultados al cierre del periodo lectivo anterior, la Escuela Primaria Antonio Maceo Grajales, en el municipio de Chambas, acogerá, el venidero 1 de septiembre, el acto de apertura del curso escolar 2025-2026 en la provincia de Ciego de Ávila.

Eisler Matías Martínez, director general de Educación en ese territorio del noroeste avileño, expresó el orgullo y compromiso del sector educacional, en particular de los trabajadores de esa institución educativa, tras la selección como sede del acontecimiento, motivación adicional para continuar la labor formativa.

La estabilidad en la cobertura docente, indicadores satisfactorios en el proceso de aprendizaje, resultados loables en concursos de conocimientos y la participación en el Ejercicio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), determinaron la elección de esa escuela como epicentro de las actividades por el comienzo del nuevo periodo lectivo en Ciego de Ávila.

Matías Martínez resaltó el apoyo del Gobierno y diferentes organizaciones locales, además de la integración de familias y la comunidad, a las labores de limpieza y embellecimiento en áreas exteriores e interiores, no solo de la Escuela Primaria Antonio Maceo, sino en las restantes 44 instituciones educativas de la localidad, que recibirán más de cuatro mil 570 estudiantes.

Precisó que esa cifra de planteles educacionales contempla dos círculos infantiles, una institución de la Enseñanza Especial, siete secundarias básicas, dos institutos preuniversitarios, un centro mixto, tres sedes de la Facultad Obrero-Campesina, una escuela de idiomas y 26 del nivel primario.

Unas cuatro de estas instituciones reabrirán sus puertas luego de recibir reparaciones que mejoran la calidad las actividades docentes y proporcionan bienestar a maestros y alumnos; las restantes también fueron objeto de acciones de remozamiento y limpieza, con similar propósito.

En la escuela que honra la memoria del Titán de Bronce existe un amplio movimiento para engalanar e higienizar todas las áreas, incluso ya ubicaron las sillas en la plaza donde, el próximo lunes, en las primeras horas de la mañana, se concentrará una representación del sector educacional en el territorio avileño.

Entre las principales motivaciones y compromisos para el próximo periodo lectivo el Director General de Educación en Chambas subrayó lograr la estabilidad y el completamiento de la cobertura docente, considerando que esa localidad requiere cubrir 713 plazas y solo disponen de 659 educadores hasta la fecha.

Ante esa situación aplican alternativas como los contratos por horas y el pago de sobrecarga docente para satisfacer las necesidades en las aulas, puntualizó.

En la etapa que inicia proseguirá la introducción de las transformaciones curriculares derivadas del tercer perfeccionamiento y para ello el Ministerio de Educación aseguró la disponibilidad de recursos materiales para estudiantes y maestros: libretas y lápices para el primer semestre, tizas, borradores, hojas y libros de texto.

Estos medios fueron distribuidos por todas las instituciones educativas del territorio; además, se ha realizado la venta de uniformes escolares para preescolar, quinto y séptimo grados.

Tomado de Invasor