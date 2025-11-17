Televisión Avileña

Ciencia y Técnica

Fórum por la innovación en Avilmat

Nov 16, 2025

Con la discusión de las ponencias sobre soluciones de mayor impacto económico y social presentadas en los eventos de las unidades empresariales de base, se efectuó este sábado el Fórum por la Innovación en la Empresa de Materiales de Construcción  de Ciego de Ávila (Avilmat), colectivo Vanguardia Nacional.

En la Comisión número Uno trascendió el debate acerca de la innovación y la sostenibilidad, que incluye trabajos sobre nuevos materiales de construcción, medio ambiente, energías eficientes, sistemas constructivos y diseños.

Mientras que los grupos Dos y Tres evaluaron lo concerniente a la gestión y la tecnología aplicada, en relación con las inventivas en la mecanización, sistema de gestión, optimización de procesos y herramientas para las labores constructivas.

El Forum por la Innovación favorece la eficiencia, la vitalidad de cada actividad y el desarrollo de la nación, y además, estimula y reconoce a quienes, cada día, con su inventiva y esfuerzo, contribuyen a seguir impulsando la obra de la Revolución.

Por tal razón, el Buró Nacional de la ANIR otorgó la Condición 8 de Octubre, de manera individual, a los innovadores Pedro Luis González Hernández, de la UEB Construcción y Carga y Jorge Ciro Viamonte, de la UEB Yeso Punta Alegre por su trayectoria, méritos alcanzados y su actitud ejemplar con los principios de la Revolución durante el año 2024.

Dicho galardón también lo recibió la empresa, en reconocimiento al destacado aporte de sus integrantes al desarrollo económico y la innovación tecnológica de la entidad.

El momento culminante del foro fue la entrega de los premios en las categorías de Relevante, Destacado y Mención, de acuerdo con la novedad, el aporte a la producción y el impacto económico.

