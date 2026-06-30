Frustran nuevo intento de robo en parque solar Las Nereidas

El colectivo de Seguridad y Protección de la instalación fotovoltaica repelió en la madrugada del domingo, 21 de junio, la penetración de tres intrusos que llegaron organizados y con señales preestablecidas. Es el segundo hecho de esta naturaleza en el objetivo

La madrugada del domingo 21 de junio fue otra noche de tensión en el Parque Fotovoltaico (PFV) Las Nereidas, ubicado en la localidad homónima de la carretera de Ciro Redondo a Morón: tres individuos intentaron penetrar la instalación, y nuevamente fueron frustrados por la vigilancia del personal de Seguridad y Protección.

Pasadas las doce de la noche, el operador-custodio Kevin Ley Pérez López y el jefe de turno, Irán González, realizaban su recorrido habitual por el perímetro sur-oeste cuando detectaron movimiento en el interior del cercado.

Al acercarse y darles el alto, los intrusos —dos de ellos dentro del perímetro y un tercero desde el exterior— respondieron lanzando piedras. La situación obligó a los trabajadores a responder de igual forma; al poco se sumó el operador-custodio Eliersy Verao Villegas.

Tras varios minutos de enfrentamiento, los tres individuos huyeron por el mismo orificio que habían abierto en la malla electrosoldada.

El recorrido de reconocimiento posterior arrojó datos elocuentes: marcas en forma de X en puntos alejados de las garitas —aparentemente para señalizar zonas vulnerables—, evidencias del paso de al menos dos medios de tracción animal y grupos de piedras acopiadas deliberadamente junto al cerco. Todo apunta a una acción planificada, no a un intento espontáneo.

La revisión de la instalación confirmó que no hubo daños en los módulos fotovoltaicos, los equipos tecnológicos, el sistema de iluminación, ni en ningún otro activo físico. Los custodios tampoco resultaron lesionados, a pesar de que las piedras fueron lanzadas con evidente intención de causarles daño.

De forma inmediata se notificó a la Policía Nacional Revolucionaria de los municipios de Ciro Redondo, Morón y Ciego de Ávila, así como al jefe del Órgano de Protección del Ministerio del Interior (Minint) provincial, al responsable de la Contrainteligencia Económica y a la Unión Nacional Eléctrica. Directivos de la Empresa Eléctrica Ciego de Ávila y de las Unidades Empresariales de Base correspondientes, se presentaron en el lugar en las horas siguientes.

La prevención, asignatura urgente

Que este sea ya el segundo intento documentado contra Las Nereidas obliga a ir más allá del parte de novedades. El patrón es preocupante: si alguien marca con cruces los puntos débiles del cercado, prepara arsenales de piedras y llega en la oscuridad con transporte animal para no hacer ruido, no está improvisando. Está estudiando el objetivo.

Los propios responsables del parque reconocen en el informe, que la vegetación de potreros colindantes ofrece cobertura natural a los intrusos y que las distancias entre posiciones de vigilancia son considerablemente extensas. Ninguna de esas condiciones desapareció después del primer intento. Tampoco después del segundo.

El informe advierte, además, algo que no debe pasarse por alto: algunos custodios han expresado que, de continuar este nivel de agresión, podrían verse obligados a abandonar el colectivo por temor a daños físicos. Si el miedo desplaza a los trabajadores de sus puestos, los criminales habrán logrado, sin robar nada, lo que no consiguieron irrumpiendo.

La respuesta hasta ahora ha sido firme. Pero la firmeza del colectivo no puede ser el único dique. Las infraestructuras energéticas del país —y los parques solares son piezas clave de la transición que Ciego de Ávila impulsa— necesitan también respuestas institucionales más robustas: mayor presencia y coordinación con el Minint, refuerzo técnico del cercado perimetral y una evaluación seria de los puntos de vulnerabilidad que los propios intrusos ya se han tomado el trabajo de identificar. Esperar al tercer intento sería un lujo que el sistema eléctrico no puede permitirse.

Tomado de Invasor