Hacer más eficiente la gestión de los gobiernos locales

Una mujer a la que “no le gusta lo mal hecho” y que sabe muy bien que “la Revolución es decir la verdad”, Juana Julia Rojas Leiva, residente en la circunscripción 81 del consejo popular Alex Urquiola, habló este viernes al miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, de los problemas acumulados en esta comunidad valorada como compleja por sus vulnerabilidades sociales.

De trabas, de papeleos, de acuerdos sin seguimiento… dialogaron también madres con más de tres hijos, personas de la tercera edad, así como trabajadores por cuenta propia.

Yo tuve entrevistas con el Gobierno, las autoridades vinieron a mi casa, me llenaron papeles, “pero no he tenido respuesta de ninguna parte”, señaló Yaima Verdecia Campo, a quien deben hacerle un cambio de vivienda, pues su hijo presenta una parálisis cerebral.

A su preocupación constante por el tema de la recreación para los niños y adolescentes de este reparto y a su interés de hacer realidad proyectos comunitarios, para los cuales no dispone aún de un local, se refirió Aracelis Osorio Parra, miembro del grupo de Trabajo Comunitario Integrado. Otros hablaron de dificultades relacionadas con la recogida de desechos sólidos y la ausencia de redes de alcantarillado.

Precisamente estas visitas gubernamentales, como explicó el primer ministro a los vecinos del reparto, tienen el propósito de “entrar a todos los lugares, contactar con el pueblo y ver cuáles son los principales problemas, aunque los dominamos; pero, además de ver las cosas que no están funcionando bien, lo más importante es ver cómo ayudamos a empujar, cómo ayudamos a buscar soluciones”.

Dijo que todo ello se hace bajo el convencimiento de que tenemos muchos problemas acumulados y no podemos resolverlos todos a la vez. “Es verdad que faltan recursos, pero también nos faltan iniciativas o hay cosas que sí se pudieran hacer y que no siempre las hacemos. Tenemos que definir prioridades, tenemos que ver cómo sumamos a la población y a todos los que dirigen a los diferentes niveles, a buscar soluciones con recursos propios, que aunque no sean definitivas, sí ayudan a aliviar la situación de las personas”.

Aunque existen situaciones por remediar todavía en esta comunidad, como reconocieron los propios pobladores, es palpable también cuánto se ha hecho en el barrio, que desde hace algunos meses transforma su entorno con el apoyo de entidades estatales y privadas, organizaciones y los vecinos.

El pasado año se asignaron cinco subsidios de construcción de células básicas y se desarrollaron otras obras constructivas importantes en la circunscripción. Además, contamos con el grupo comunitario integrado para dar respuesta a los planteamientos de la población, detalló Kenia Moniel Mengana, delegada de la circunscripción 81, quien se refirió también a problemáticas asociadas a la situación de los viales, el alumbrado público y las pocas ofertas gastronómicas.

Por eso, Marrero Cruz enfatizó en la urgencia de tocar con la mano cada caso para solucionar las molestias de la población y lograr mayor efectividad en la gestión de Gobierno. “Tenemos que seguir eliminando la burocracia y los trámites innecesarios que llevan al descontento de la población. Eso va más allá de los problemas objetivos y en eso estamos trabajando”.

La jornada de este viernes del Primer Ministro —como parte de la tercera visita gubernamental a Holguín—, comenzó en el círculo infantil Ismaelillo, justo a esa hora en que los más pequeños llegaban con sus padres y los de preescolar ya recibían sus clases, en una instalación que tiene capacidad para 210 infantes, quienes son atendidos por 34 docentes.

Acompañado por el gobernador del territorio, Manuel Francisco Hernández Aguilera, y ministros de varias carteras, también recorrió la escuela primaria Enrique Caballero Hernández, donde se interesó por la preparación del personal docente, la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y el completamiento de la base material de estudio.

Con mayor confort, ambos centros educativos fueron objeto de un amplio proceso de remodelación, que incluyó impermeabilización de techos, pintura, cerca perimetral, entre otros trabajos. De estos beneficios y de otros, como el nuevo local del Sistema de Atención a la Familia, que se levantó desde cero en apenas unos seis meses, conoció el Jefe de Gobierno.

En este local se atienden a una veintena de personas en situación de vulnerabilidad, a las que se le ha acercado el alimento hasta el propio barrio. Aquí, el Primer Ministro indagó por la variedad y estabilidad de las ofertas, las alternativas para la cocción de alimentos y el aporte de las formas productivas territoriales a tan sensible actividad.

Luego, evaluó la implementación de las directivas generales para el enfrentamiento al delito, las indisciplinas, las ilegalidades y las manifestaciones de corrupción en la provincia de Holguín.

Moa en la agenda gubernamental

A media tarde del jueves, como parte del inicio de la visita gubernamental a la provincia, el Jefe de Gobierno llegó al municipio Moa. El primer punto del programa fue el polígono de producción de materiales de la construcción del Tejar de Centeno, en el consejo popular homónimo, donde revisó el aprovechamiento de materias primas locales para la producción de ladrillos y otros insumos de barro.

En la Universidad de Moa Doctor Antonio Núñez Jiménez, Marrero Cruz intercambió con su consejo de dirección sobre las características y aportes de la Casa de Altos Estudios a la economía, así como el desarrollo social de la localidad; al tiempo que enfatizó en el trabajo con los jóvenes.

También visitó la casita infantil Amiguitos del Che, la número 14 de Holguín, con capacidad para 75 infantes de 3ro., 4to. y 5to. años de vida. Al dialogar con las educadoras y auxiliares pedagógicas, indagó sobre los aseguramientos para el proceso docente y demás actividades educativas.