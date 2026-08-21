La noticia no llegó con el estruendo de un bombo, sino con el zumbido silencioso y urgente de un teléfono móvil. Fue en las redes sociales donde se encendió la primera chispa: se necesitaban donantes de sangre O positivo y O negativo. La vida de una joven madre avileña, querida por todos, colgaba de un hilo, y el diagnóstico —la leucemia— se había llevado consigo todas las certezas.

Lo que ocurrió después no fue una simple respuesta; fue una conmoción. La noticia se viralizó con la velocidad de la esperanza, y el llamado se convirtió en una orden no escrita para la conciencia colectiva. En cuestión de horas, el eco resonó en cada centro de trabajo, en cada oficina y taller. No hubo necesidad de decretos ni de obligaciones: la solidaridad se puso en marcha sola, con la precisión de un reloj y la fuerza de un río.

El escenario elegido para esta movilización masiva fue el banco de sangre de Ciego de Ávila.

La institución, brazo ejecutor del Ministerio de Salud Pública, abrió sus puertas de par en par y, este jueves, se convirtió en el epicentro de la humanidad. La empresa donde labora la muchacha también jugó un papel crucial, pero pronto sus instalaciones se quedaron pequeñas.

A los amigos y familiares, que llegaron con el rostro marcado por la preocupación, se unieron los compañeros de trabajo. Una marea anónima y diversa hizo fila con la única divisa de su brazo extendido y su corazón dispuesto.

Entre esa multitud, una figura se destacaba con la naturalidad de quien repite un gesto que ya es parte de su esencia. Vasili Mendoza, un joven conocido en la vanguardia artística por su carácter recio y su voz firme, no dudó en dar un paso al frente. Quienes lo conocen saben de su temple, de esa aparente dureza que a veces lo precede.

Sin embargo, al verlo allí, con la manga remangada y la mirada serena, se descubría la otra cara de la moneda: su sensibilidad y su amor al prójimo se imponían, demostrando que su interior es un hervidero de sentimientos que, aunque a veces callados, siempre están listos para florecer en los momentos cruciales. Vasily, como tantos otros, no solo donó sangre; donó su tiempo, su calma y su ejemplo.

Personas como él se multiplicaron en cada silla del banco de sangre. Hombres y mujeres de todas las edades que, por un instante, dejaron de lado sus propias batallas para sumarse a la de esta madre joven. Fue un acto de gratitud, de bondad desinteresada y de una solidaridad que no entiende de vínculos de sangre, sino de lazos de pueblo.

La leucemia es una enfermedad implacable, pero este jueves, en Ciego de Ávila, se enfrentó a un ejército de voluntades. Las bolsas de sangre que se llenaron no eran solo un líquido vital; eran el reflejo de una comunidad que se niega a dejar caer a los suyos.

La movilización fue un éxito, pero, más allá de los números, quedó la certeza de que, en esta ciudad, nadie está solo. Porque cuando una vida pide ayuda, el corazón de un pueblo se vuelca para responder.