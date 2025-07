Huella joven en Ciego de Ávila

Los días del Dr. Luis Miguel Martínez Paz, secretario de la UJC en el Hospital Dr. Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila, transcurren entre guardias, atención a pacientes, estudio y la coordinación de las labores de la Unión de Jóvenes Comunistas en esa institución de salud.

“En el marco de las actividades por el 26 de Julio, en las que aun la provincia esta inmersa, organizamos diversas iniciativas, entre ellas, intervenciones en áreas específicas del centro, como pediatría, donde los pequeños agradecen cuando llevamos artistas locales, payasos y propuestas recreativas. Los miembros de nuestra organización crecen, se superan y participan activamente en cada tarea”, afirma el residente de tercer año de Oftalmología.

Al indagar en su dedicación como profesional en una carrera tan exigente, con sus retos y sacrificios, el Dr. Martínez Paz responde:

“Son tiempos complejos, no solo para los más nuevos, sino para toda la población. Nadie ignora las dificultades y limitaciones actuales del país, y el sector sanitario no es ajeno a ello. Hoy faltan ciertos insumos en la institución, pero lo compensamos con esfuerzo. Los muchachos tienen un rol protagónico; así ha quedado demostrado a lo largo de la historia de la Revolución, y este no es el momento de abandonar ese legado. Aquí, en el hospital, somos mayoría y dejamos nuestra huella”.