Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Implementan en Morón protocolo de seguimiento para embarazadas de riesgo (+Fotos)

PorKenia Lopez Martinez

Oct 6, 2025

El Hogar Materno Sur, ubicado en el municipio avileño de Morón, cuenta con todas las condiciones necesarias para ofrecer atención especializada a gestantes con riesgo de diabetes, hipertensión o prematuridad, así como a adolescentes y mujeres añosas en estado gestacional.

La institución dispone de 17 camas distribuidas en 5 dormitorios, clasificados según los diferentes tipos de riesgo.

El control semanal del peso permite a la dietista diseñar una estrategia alimentaria adecuada, adaptada al tiempo de gestación y a los riesgos específicos de cada paciente.

Actualmente, las 14 embarazadas que reciben atención en el Hogar Materno Sur de Morón participan en charlas educativas sobre maternidad y paternidad responsables, la importancia de la lactancia materna, una alimentación de calidad y todos los cuidados necesarios para que sus bebés nazcan sanos y con el peso adecuado.

La unidad asistencial realiza un seguimiento riguroso de la evolución de cada gestante, con el objetivo de que culminen con éxito su período de gestación.

