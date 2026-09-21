Etecsa trabaja por continuidad de telecomunicaciones en Ciro Redondo

La División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa) en Ciego de Ávila ejecuta un grupo de inversiones en el municipio de Ciro Redondo con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y mejorar la calidad de la conexión en comunidades rurales y urbanas de esta demarcación.

La primera de estas inversiones fue la puesta en marcha de un sistema fotovoltaico en el centro del poblado de Ciro Redondo, destinado a energizar un sitio tecnológico que soporta los servicios de telecomunicaciones en esta localidad.

Dicha solución permite mantener la continuidad de la red ante los cortes eléctricos, al aprovechar la energía solar para alimentar los equipos y cargar las baterías de respaldo.

Posteriormente, se instaló una segunda solución solar, esta en la comunidad de Pogolotti, que servirá como soporte energético al servicio de telefonía móvil en esa zona.

La instalación forma parte del programa de transición energética que desarrolla la empresa en toda la geografía avileña, priorizando los sitios de mayor impacto para la población.

Como parte de estas inversiones, también se realiza el levantamiento de una torre de telecomunicaciones en la comunidad de Guanito, infraestructura que permitirá ampliar la cobertura de la red móvil y mejorar la calidad de las comunicaciones en una zona que, hasta ahora, presentaba limitaciones en el acceso a los servicios.

En conversación con Invasor, Nelson Guerra Mesa, jefe del Departamento de Inversiones de Etecsa en Ciego de Ávila, ponderó la necesidad de seguir ampliando este proceso inversionista y aseguró que el tránsito hacia la energía solar es hoy la prioridad en el trabajo de la empresa.

Próximamente, la entidad continuará desplegando acciones en los municipios avileños, para contribuir, incluso en las condiciones más complejas, a la implementación de soluciones que incrementen poco a poco la continuidad y la calidad de los servicios destinados al pueblo.

Tomado de Invasor