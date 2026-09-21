El voleibol vuelve a la fiesta bajo los cinco aros

El voleibol masculino regresa a la máxima cita multideportiva de Los Ángeles-2028. Parecía una generación perdida, tras fallar en el intento de asistir a Tokio y París, pero convirtió la tercera oportunidad en la vencida y ahora debemos llamarla una generación olímpica, la que nos devuelve a ese escenario luego de Río-2016

¡Qué dulce es la revancha! Cuba debió esperar mucho tiempo, pero logró saborearla este sábado en Moncton, Canadá, para saldar una cuenta pendiente dejada en otra ciudad del país norteño, en Vancouver, más de seis años atrás.

El voleibol masculino regresa a la máxima cita multideportiva de Los Ángeles-2028. Parecía una generación perdida, tras fallar en el intento de asistir a Tokio y París, pero convirtió la tercera oportunidad en la vencida y ahora debemos llamarla una generación olímpica, la que nos devuelve a ese escenario luego de Río-2016.

Con parciales de 25-21, 25-23, 23-25 y 25-22, los discípulos de Jesús Cruz obtuvieron el único boleto otorgado en el Campeonato Continental de Norte, Centroamérica y el Caribe a la fiesta prevista dentro de dos veranos.

Mantuvieron una gran actitud a lo largo del encuentro y silenciaron el Avenir Centre con un visible dominio en los compases iniciales. Transformaron una desventaja de 1-5 en una diferencia favorable de 8-7 y luego pasaron del abrazo a 11 al 14-11 para conseguir cierto despegue en el set número uno. Llevaron para su lado cuatro de las últimas cinco unidades disputadas y así arrancaron con el pie derecho.

En el segundo periodo disfrutaron de cinco tantos más con respecto a sus adversarios desde el 13-8 hasta el 20-15. Los anfitriones marcaron tres al hilo para igualarlo a 22, pero un remate de Miguel Ángel López y dos de Marlon Yant resolvieron el segmento del choque.

Hasta entonces solo habían cometido 12 errores –cuatro de ellos en la manga inaugural– pero vivieron un lapso aciago, con varias pifias casi infantiles, luego de irse delante 8-6 en el tercer parcial.

Esa inestabilidad los condenó a llegar debajo 21-24, aunque un ataque del cienfueguero volador López y un ace de Osniel Mergarejo los aproximaron, pero el propio espirituano perdió el servicio.

Rondaron los fantasmas del 11 de enero de 2020 en una justa del mismo tipo, en Vancouver, cuando, tras dominar por un doble 25-22, los cubanos se derrumbaron y cayeron 12-25, 21-25 y 9-15, lo cual les cerró la puerta a la contienda olímpica celebrada en la capital japonesa.

Sin embargo, en esta ocasión los de la Mayor de las Antillas salieron determinados a evitar una repetición de aquella historia y completaron su misión.

Los canadienses empataron a 19 por un saque incómodo de Eric Loeppky entre dos y sostuvieron el forcejeo hasta el tanto 21. Un mal saque de Xander Ketrzynski y uno muy bueno de Robertlandy Simón, con un remate de Miguel Ángel de por medio, prepararon la mesa 24-21.

Un servicio de Skyler Varga estrelló las aspiraciones de los dueños de casa contra la malla y estalló el grito de alegría de una Isla contenido durante tanto tiempo. Tenía derecho de soñar con un buen equipo y al fin llegó ese día.

Los ganadores impusieron dominio con su arma histórica, el ataque, 62-57 y triplicaron en la línea a sus oponentes, nueve aces por tres, pese a concretar dos bloqueos menos, seis a ocho. Incurrieron en 23 fallos por 21.

Como habíamos previsto, si los auténticos líderes Yant y López se ponían las pilas existían verdaderas opciones y terminaron con 25 y 22 tantos, respectivamente, la misma cantidad de Stephen Maar por la media cancha de enfrente.

Alejandro Miguel González alcanzó su consagración en este torneo, el opuesto finalmente fue lo que el pueblo y su calidad le exigían y lo confirmó con una actuación de 14 puntos. Además, Yonder García mostró una extraordinaria defensa de campo.

Párrafo aparte merece Robertlandy Simón, autor de nueve unidades, siete en la faceta ofensiva y dos por directo. Al borde de las cuatro décadas, entre los mejores centrales de la historia, decidió, con gran humildad, acompañar este proceso.

¿Extenderá su carrera hasta Los Ángeles? Ojalá, pero en todo caso su nombre está grabado en letras doradas en la dimensión de Cuba donde sobresale una malla alta.

Este resultado borra las amarguras de la Liga de Naciones y los Juegos Centroamericanos, ampliamente. Los deportes colectivos de la Isla retornan a la contienda bajo los cinco aros y en una actividad tan pareja como esta todo puede pasar si consolidan el proyecto en los meses restantes y desarrollan unos días de nivel en California.

Tomado de Granma