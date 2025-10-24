Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada Economía

Informan sobre recuperación tras desconexión parcial del SEN

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Oct 23, 2025

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba (Minem) informó hoy sobre la recuperación del 60 por ciento de los circuitos afectados por una oscilación que provocó al mediodía de este jueves la desconexión parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Operando de forma estable e íntegro, destacó el Minem en su cuenta en la red social X, y añadió que continúa el restablecimiento para alcanzar una recuperación total, que debe ocurrir en un breve tiempo.

La Unión Eléctrica (UNE) reportó que tras la oscilación de carga del SEN se originó un disparo de alta frecuencia que afectó las subestaciones de Plaza, Tropical, Príncipe y Naranjito, dejando sin servicio a un significativo número de circuitos.

En su perfil de Facebook, el Minem explicó que se investigan las causas que originaron la afectación.

Según indicó la UNE, en la mañana de este jueves la disponibilidad era de mil 550 megawatts (MW) para una demanda de dos mil 526 MW y un pronóstico de afectación en el horario del mediodía de 980 MW.

Tomado de ACN

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Destacada Medio Ambiente

Tormenta tropical Melissa avanza lentamente en el Caribe

Oct 23, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Sociedad

Cuba alerta: Estados Unidos presiona para influir en votación en la ONU

Oct 23, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Sensibles alas por la vida

Oct 23, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Cultura

Desarraigo: la silla imposible de Darién Morejón Baños

23 de octubre de 2025 Vasily MP
Ciego de Ávila Sociedad

Efectúan en Morón Evento de Educadores Destacados de la Zona Norte

23 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Medio Ambiente

Socializarán experiencias sobre manejo integrado costero en Cuba

23 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Destacada Medio Ambiente

Tormenta tropical Melissa avanza lentamente en el Caribe

23 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila