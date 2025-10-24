Informan sobre recuperación tras desconexión parcial del SEN

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba (Minem) informó hoy sobre la recuperación del 60 por ciento de los circuitos afectados por una oscilación que provocó al mediodía de este jueves la desconexión parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Operando de forma estable e íntegro, destacó el Minem en su cuenta en la red social X, y añadió que continúa el restablecimiento para alcanzar una recuperación total, que debe ocurrir en un breve tiempo.

La Unión Eléctrica (UNE) reportó que tras la oscilación de carga del SEN se originó un disparo de alta frecuencia que afectó las subestaciones de Plaza, Tropical, Príncipe y Naranjito, dejando sin servicio a un significativo número de circuitos.

En su perfil de Facebook, el Minem explicó que se investigan las causas que originaron la afectación.

Según indicó la UNE, en la mañana de este jueves la disponibilidad era de mil 550 megawatts (MW) para una demanda de dos mil 526 MW y un pronóstico de afectación en el horario del mediodía de 980 MW.

Tomado de ACN