Consejo de Defensa Provincial de Ciego de Ávila evalúa contingencias climáticas y epidemiológicas

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Oct 23, 2025
En sesión extraordinaria, el Consejo de Defensa Provincial de Ciego de Ávila analizó este jueves la situación generada por la Tormenta Tropical Melissa y la actual evolución epidemiológica en el territorio, con el objetivo de coordinar respuestas ante posibles escenarios de riesgo.
Durante la reunión, se evaluó minuciosamente el comportamiento y la posible evolución del evento meteorológico, así como las condiciones actuales de salud en la provincia, con especial atención a la capacidad de respuesta del sistema sanitario y las medidas de protección a la población.
Autoridades enfatizaron la importancia de mantener una alerta permanente y fortalecer los mecanismos de comunicación con la ciudadanía, garantizando que cada comunidad esté informada y preparada ante cualquier contingencia.
“No basta con esperar, hay que prepararse. La unión y la disciplina son claves para minimizar afectaciones tanto climáticas como sanitarias”, señalaron durante el encuentro.
Se revisaron, además, los protocolos de actuación en casos de emergencia y las medidas de evacuación y protección, con el fin de asegurar una reacción inmediata y coordinada en caso de ser necesaria.
La provincia de Ciego de Ávila mantiene un monitoreo constante de la situación, reforzando la vigilancia epidemiológica y meteorológica, en línea con la política nacional de defensa civil.
Con información tomada de los perfiles de Facebook de Reina Torres Pérez y Julio Gómez Casanova

