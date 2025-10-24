Consejo de Defensa Provincial de Ciego de Ávila evalúa contingencias climáticas y epidemiológicas

En sesión extraordinaria, el Consejo de Defensa Provincial de Ciego de Ávila analizó este jueves la situación generada por la Tormenta Tropical Melissa y la actual evolución epidemiológica en el territorio, con el objetivo de coordinar respuestas ante posibles escenarios de riesgo.

Durante la reunión, se evaluó minuciosamente el comportamiento y la posible evolución del evento meteorológico, así como las condiciones actuales de salud en la provincia, con especial atención a la capacidad de respuesta del sistema sanitario y las medidas de protección a la población.

Autoridades enfatizaron la importancia de mantener una alerta permanente y fortalecer los mecanismos de comunicación con la ciudadanía, garantizando que cada comunidad esté informada y preparada ante cualquier contingencia.

“No basta con esperar, hay que prepararse. La unión y la disciplina son claves para minimizar afectaciones tanto climáticas como sanitarias”, señalaron durante el encuentro.

Se revisaron, además, los protocolos de actuación en casos de emergencia y las medidas de evacuación y protección, con el fin de asegurar una reacción inmediata y coordinada en caso de ser necesaria.

La provincia de Ciego de Ávila mantiene un monitoreo constante de la situación, reforzando la vigilancia epidemiológica y meteorológica, en línea con la política nacional de defensa civil.

Con información tomada de los perfiles de Facebook de Reina Torres Pérez y Julio Gómez Casanova