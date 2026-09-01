Inicia el curso escolar 2026-2027 en Ciego de Ávila

El Centro Mixto Raúl Corrales Forno acogió el acto provincial de inicio del curso escolar 2026-2027 en Ciego de Ávila, una ceremonia que reunió a científicos y docentes de la provincia.

El evento ratificó el compromiso del sistema educativo con la formación integral de las nuevas generaciones.

Durante la ceremonia, un grupo de jóvenes entusiastas recibió su carné que los acredita como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), reafirmando su compromiso con la construcción del futuro de la patria.

Este gesto simboliza la continuidad de una tradición en la que la juventud avileña se involucra activamente en los procesos sociales y educativos del país.

La Universidad de Ciego de Ávila «Máximo Gómez Báez» también tuvo un papel protagónico en el acto al reconocer a la Dirección General de Educación provincial por sus significativos aportes científicos a la labor educativa.

El homenaje incluyó un reconocimiento a la cifra récord de doctores formados durante el año, lo que subraya la importancia de la investigación y el desarrollo en el ámbito pedagógico.

En las palabras centrales, el Dr. Luis Enrique Calderón Piñeiro, Director General de Educación en la provincia, enfatizó que los 414 centros educativos abrieron sus puertas a todos los estudiantes avileños en las distintas enseñanzas.

Calderón Piñeiro destacó la necesidad de trazar nuevas metas y asumir desafíos, y reiteró el empeño de continuar construyendo, desde las aulas, el futuro que todos soñamos.

El inicio del curso escolar constituye un momento clave que invita a reflexionar sobre el rol esencial de la educación en el desarrollo social y científico del país.

Con renovado espíritu y firme dedicación, la comunidad educativa avileña encara este nuevo período lectivo con entusiasmo y responsabilidad.