Estudiantes moronenses inician el curso 2026-2027

La institución educativa Alfredo Álvarez Mola, del municipio avileño de Morón, vistió sus mejores galas al ser sede del acto municipal que dio inicio al curso escolar 2026-2027 en este territorio.

El municipio abrió esta nueva etapa con sus 42 centros educacionales listos para recibir a estudiantes de todas las enseñanzas, en una jornada convertida en la fiesta del saber donde la bienvenida a los nuevos ingresos captó la atención de todos.

El inicio se extendió hasta la universidad médica moronense, alto centro de estudios caracterizado por los resultados en la formación y superación de los profesionales de la salud.

El curso escolar que recién comienza reafirma en Morón el compromiso de mantener y desarrollar la educación, aun en los momentos adversos que vive el país.

Marcado por la continuidad del perfeccionamiento, la integración entre la escuela, la familia y la comunidad, y el reforzamiento del trabajo político-ideológico como pilar fundamental, el municipio norteño apuesta por la calidad del aprendizaje, el proceso docente y la educación en sentido general.