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Estudiantes moronenses inician el curso 2026-2027

PorKenia Lopez Martinez

Sep 1, 2026

La institución educativa Alfredo Álvarez Mola, del municipio avileño de Morón, vistió sus mejores galas al ser sede del acto municipal que dio inicio al curso escolar 2026-2027 en este territorio.

El municipio abrió esta nueva etapa con sus 42 centros educacionales listos para recibir a estudiantes de todas las enseñanzas, en una jornada convertida en la fiesta del saber donde la bienvenida a los nuevos ingresos captó la atención de todos.

El inicio se extendió hasta la universidad médica moronense, alto centro de estudios caracterizado por los resultados en la formación y superación de los profesionales de la salud.

El curso escolar que recién comienza reafirma en Morón el compromiso de mantener y desarrollar la educación, aun en los momentos adversos que vive el país.

Marcado por la continuidad del perfeccionamiento, la integración entre la escuela, la familia y la comunidad, y el reforzamiento del trabajo político-ideológico como pilar fundamental, el municipio norteño apuesta por la calidad del aprendizaje, el proceso docente y la educación en sentido general.

 

 

Por Kenia Lopez Martinez

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