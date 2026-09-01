Desarrollan ejercicio de defensa territorial en el municipio de Florencia

En la zona del Consejo de Defensa de Florencia se desarrolló un ejercicio defensivo territorial, en una jornada que se erigió, como un reflejo de la vigencia del pensamiento estratégico del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La actividad, sirvió para reafirmar que, la preparación permanente, es la única vía para preservar la soberanía ante un imperio que no cesa en su empeño de destruir las ideas de justicia social, equidad y paz, forjadas a lo largo de generaciones de sacrificios.

En un ejercicio de honestidad y autocrítica, se reconocieron las deficiencias que aún persisten en el territorio, un elemento que permite perfeccionar la preparación y elevar la capacidad de respuesta ante cualquier escenario.

El espacio fue propicio para el reconocimiento a un grupo de participantes que convirtieron el entrenamiento en una verdadera lección de patriotismo, reflejando la esencia misma de la preparación defensiva.

Las palabras centrales al concluir la jornada estuvieron a cargo de Yarisney Pérez Rojas, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, quien subrayó que la defensa de la patria es, siempre, el primer deber de un revolucionario.

En Cuba los principios no se negocian, aunque las circunstancias se vuelvan cada vez más difíciles y los adversarios más poderosos, afirmó

En Cuba los principios no se negocian, aunque las circunstancias se vuelvan cada vez más difíciles y los adversarios más poderosos, afirmó.

La dirigente puso énfasis en que los cubanos viven hoy uno de los momentos más complejos de la historia de la Revolución, agravado por el bloqueo genocida y criminal impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que incrementa sus efectos con medidas coercitivas que limitan, al extremo, el desarrollo y el acceso a productos de primera necesidad.

Asimismo, responsabilizó al bloqueo de los prolongados apagones y de la falta de combustible que impide, incluso, cocinar los alimentos o hervir la leche para los niños.

No obstante, recordó el respaldo mayoritario de la comunidad internacional, evidenciado en las votaciones anuales en la Organización de las Naciones Unidas a favor del fin del cerco comercial y financiero, y ratificó que el imperio no podrá derribar a una Revolución que cuenta con el apoyo de los pueblos del mundo.

El ejercicio defensivo abarcó múltiples aristas operativas, entre ellas el estudio de la geografía de la zona de Florencia, el accionar del pueblo ante posibles hechos vandálicos, y el funcionamiento de los distintos subgrupos.

Esta integralidad demostró que, la capacidad organizativa del territorio, responde a los principios del sistema defensivo nacional y al papel activo de las instituciones y el pueblo en la salvaguarda de la seguridad nacional.

El ejercicio contó con la presencia de las máximas autoridades provinciales y municipales, encabezados por Julio Heriberto Gómez Casanova, presidente del Consejo de Defensa Provincial; Alfre Menéndez Pérez, vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial; el primer coronel Wilfredo Hernández Silva, jefe de la Región Militar de Ciego de Ávila; el coronel Luis Ernesto Castellanos Dobao, jefe de la Jefatura Provincial del Ministerio del Interior; Yarisney Pérez Rojas, presidenta del Consejo de Defensa Municipal; y Yarelys Pita Luis, vicepresidenta a igual nivel.

Acompañaron también otros dirigentes del Partido Comunista de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, el gobierno, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y una representación del pueblo de Florencia.

Tomado de Invasor