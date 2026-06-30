Insatisfecho

Considera que falta mucho. Queda, entre tantas acciones, estremecer el papel de los sindicatos desde sus bases para el apoyo al programa económico y social del país

Inquieto permanecía en el salón de la videoconferencia Ernesto Antonio Morales Gutiérrez hasta que le dieron la palabra en la sesión de clausura del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), efectuada el día 27 del presente mes.

“Me llamó la atención en el informe central la convocatoria a lograr mayor estabilidad del empleo y los ingresos monetarios, la vinculación sistemática del Sindicato con los asuntos de la economía y la necesidad de dejar el camino empedrado las empresas con pérdidas económicas”, dijo y expuso la experiencia de su colectivo de la Empresa Provincial de Mantenimiento Vial y Construcción, en Ciego de Ávila.

“Multiplicamos por dos los salarios, distribuimos utilidades y les facilitamos a los trabajadores el pago a través del Transfermóvil y En línea, por concepto de compra de alimentos a precios asequibles en nuestro centro, entre otras iniciativas para enfrentar el proceso inflacionario en el país”.

Nervioso no se puso el joven a las preguntas, a través del espacio virtual, de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República de Cuba.

–¿En qué porcentaje se ha incrementado el salario?

“Ha crecido 1.6 veces, el mínimo ronda los 9 mil pesos”.

–¿Cuánto ha aumentado la productividad, la producción y la eficiencia?

“A pesar del desabastecimiento de combustibles ha sido de 1.2 por encima del mes anterior, es decir, más producción con menos gastos”.

Entonces, Díaz-Canel reflexionó sobre el tema: “Comprendemos la preocupación de todos por el salario, pero este no puede incrementarse sin respuesta productiva porque eso significa más inflación. Estaríamos poniendo ineficiencia en el costo y en el gasto con los precios, y dicha ineficiencia, ¿quién la sigue pagando?, el pueblo.

“Incluso, por eso estamos planteando en el proceso de las transformaciones económicas y sociales que el cálculo del precio por los gastos no es el método más adecuado, porque una empresa ineficiente tiene muchos gastos, por eso hay que buscar que lo más eficientes sean los que vayan poniendo los precios, y los que no se ajusten a los precios de los más eficientes, quebrarán.

“Hay facultades para la que empresa diseñe su sistema salarial, determine el monto a pagar y decida cómo invertir sus utilidades. Todas estas categorías deben articularse a la hora de trazarse estrategias y compartirlas con los trabajadores para no perder la esencia de que haya más producción, más riquezas y podamos distribuirlas con justicia social”.

Al término del diálogo, Ernesto Antonio declaró a Trabajadores que logran en lo que va de año el 64 por ciento de cumplimiento del plan técnico económico.

“Pudiera ser superior el resultado, pero también estamos limitados por el cerco económico a los combustibles, lo cual nos ha obligado a no renunciar a nuestra misión principal, pero si a reducir las acciones de esta que son el bacheo, parcheo y las penetraciones invertidas en carreteras de interés nacional.

“Para enfrentar el déficit de recursos energéticos y cumplir el plan de producción, hemos trabajado en la chapea de las fajas de las carreteras, la pintura de instalaciones, el mantenimiento constructivo, y las ventas a trabajadores y a terceros”.

Alegó Morales Gutiérrez que en todas esas tareas están presentes los sindicalistas, “principalmente en la misión de garantizar que en los comedores obreros se realice el descuento por nómina a fin de mes de los almuerzos y meriendas, con vistas a que nuestros trabajadores no tengan que preocuparse por pagar en efectivo esos servicios en nuestra empresa, un gesto que ellos agradecen y se sienten contentos”.

El joven dirigente afirma sentirse motivado por el funcionamiento de las secciones sindicales en su empresa, pero considera no estar totalmente satisfecho porque falta mucho, sobre todo, para estremecer el papel de los sindicatos desde sus estructuras de base en relación con el apoyo al programa económico y social del país.

Tomado de Radio Surco