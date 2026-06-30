Verano 2026: comunidades en el centro de la recreación estival

Con la premisa de llevar las actividades hasta los barrios y comunidades, en medio de las complejidades económicas que enfrenta el país, Ciego de Ávila se alista para vivir el verano 2026 bajo el lema “Verano con mi gente”, etapa que tendrá como principal motivación el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La jornada estival apostará por una programación concebida desde los propios territorios, donde jóvenes, estudiantes, instituciones culturales, deportivas y organizaciones sociales asumirán un papel protagónico en la construcción de espacios recreativos para toda la familia.

Yaniris Luis Machado, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la provincia, destacó que, el contexto actual, demanda creatividad y participación popular para garantizar opciones de esparcimiento.

“Estamos viviendo una situación económica compleja, marcada por el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba, pero nuestros jóvenes no van a renunciar al verano.

“Las actividades estarán directamente vinculadas a las comunidades para que el pueblo avileño disfrute de una etapa recreativa a la altura de sus expectativas”, afirmó.

Uno de los pilares de la programación será la Red Juvenil Comunitaria, iniciativa surgida tras un intercambio del Primer Secretario del Partido CVomunista de Cuba y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con jóvenes cubanos y que, en Ciego de Ávila, articula siete proyectos dirigidos a distintos ámbitos de la vida social.

Entre ellos sobresalen, Conciencia Joven, orientado a la preservación de monumentos y sitios históricos; Zona Joven Segura, enfocado en la preparación para la defensa; Voltaje Juvenil, que promoverá acciones de ahorro energético y visitas a altos consumidores; Tu Aporte Cuenta, destinado al apoyo a la producción de alimentos en organopónicos y otras áreas agrícolas; Código Joven, vinculado al trabajo en redes sociales; y Cuba Viva, encargado de impulsar las actividades culturales y recreativas.

La construcción de la programación partió de las propuestas de los propios jóvenes. Según explicó Luis Machado, la intención fue evitar esquemas impuestos y favorecer iniciativas nacidas de las preferencias de cada territorio.

Entre las acciones sugeridas figuran visitas a sitios históricos, jornadas de limpieza y embellecimiento, festivales deportivos, eventos musicales y de baile, actividades de promoción de salud y una amplia divulgación de las iniciativas en los espacios digitales.

A pesar de las limitaciones materiales, los jóvenes también podrán disfrutar de experiencias tradicionales del período vacacional.

La UJC confirmó la realización de campamentos de verano universitarios, adaptados a las condiciones actuales, así como de las actividades de los campamentos de pioneros exploradores.

Deporte para todos los barrios

La recreación física tendrá igualmente una presencia notable durante julio y agosto. Humberto Ortega Enríquez, jefe del Departamento de Recreación Física de la Dirección Provincial de Deportes, informó que las acciones estarán centradas en los 58 consejos populares de la provincia.

Entre las principales iniciativas destaca el Festival Deportivo Escolar, que, este año, sustituirá a los Juegos Escolares Nacionales y se desarrollará directamente en comunidades y barrios.

El programa contempla carreras, caminatas, festivales deportivos, actividades físicas, recreativas y la extensión del proyecto “En Marcha con Fidel”, concebido como uno de los principales ganchos recreativos de la etapa.

La estrategia incluye, además, actividades en zonas rurales, comunidades de difícil acceso, áreas del Plan Turquino y territorios vulnerables, así como la participación de glorias deportivas, activistas y estudiantes de la enseñanza especializada.

Ortega Enríguez aseguró que las cuatro piscinas administradas por el la dirección de Deportes en la provincia estarán funcionando durante el verano y que se dispone de implementos deportivos para respaldar la programación prevista.

Cultura desde y para las comunidades

La cultura, también llegará a cada rincón del territorio. Yoanys Villegas, jefa del Departamento Provincial de Programas Culturales, explicó que, la estrategia nacional, prioriza el aprovechamiento del talento artístico existente en cada comunidad, evitando traslados innecesarios y favoreciendo la participación local.

Sin embargo, las instituciones culturales mantendrán activos sus espacios habituales y se sumarán importantes propuestas para el disfrute de la población.

Entre las novedades figura la gira de La Colmenita, prevista del 31 de julio al 18 de agosto, con presentaciones en todos los municipios y especial atención a comunidades vulnerables.

También, recorrerá la provincia la Brigada José Martí, mientras que el Festival de Verano del Libro acercará escritores y publicaciones a diferentes públicos.

Otra de las atracciones será Circávila, evento que del 1ro. al 3 de agosto reunirá, en el Teatro Principal, al circo profesional de Morón, estudiantes de la Escuela Nacional de Arte y agrupaciones aficionadas, en una gran celebración de las artes circenses.

La programación incluye, además, numerosas fiestas tradicionales que distinguen la identidad cultural avileña, como las celebraciones del asentamiento jamaicano de Baraguá, la festividad Ana María del Mar en Júcaro y las fiestas de Abras Grandes, en Florencia.

Los museos desarrollarán el espacio Memoria Viva, dedicado a recorridos patrimoniales por sitios históricos, mientras que los cines mantendrán funciones regulares y un programa de cine móvil para comunidades seleccionadas.

Con una programación que apuesta por la participación popular, el aprovechamiento de los recursos locales y el protagonismo juvenil, el verano 2026 en Ciego de Ávila buscará convertir cada comunidad en escenario de recreación, aprendizaje y encuentro, demostrando que, aun en tiempos complejos, la voluntad colectiva puede abrir espacio para la alegría.

Tomado de Invasor