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Llega a Venezuela Brigada Especial de Salvamento y Rescate de Cuba

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jun 29, 2026
  • Los rescatistas de la Isla se unirán a las actividades de búsqueda y salvamento, y reforzarán –desde sus especialidades– la labor que allí realizan los colaboradores cubanos de la Salud

A Venezuela, profundamente golpeada por un doblete sísmico, y numerosas réplicas, llegó este domingo una Brigada Especial de Salvamento y Rescate de la República de Cuba para –desde sus especialidades– reforzar la labor que allí llevan a cabo los colaboradores de la Salud, quienes desde el primer momento se incorporaron a la tarea de salvar vidas.

 

Los rescatistas de la Isla se unirán a las actividades de búsqueda y salvamento en las regiones afectadas por el reciente evento sismológico. Así lo informó la Embajada de Cuba en la nación sudamericana.

 

El grupo llegó a suelo venezolano con tres caninos y expertos en la materia, para sumarse a más de una veintena de delegaciones internacionales que arriban desde el pasado miércoles a la República Bolivariana, precisó PL.

A su llegada fueron recibidos por el viceministro para América Latina de la Cancillería de Venezuela, Mauricio Rodríguez; el embajador cubano, Jorge Luis Mayo Fernández y otras autoridades.

En la jornada de este domingo, la cifra de muertes reportada superaba los 1 400 y más de 3 100 heridos, según dio a conocer el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

Tomado de Granma 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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