Ciego de Ávila ante la lupa demográfica nacional

La provincia de Ciego de Ávila figura entre las señaladas por déficit en hogares maternos, nutrición de gestantes y lactantes en la Comisión Gubernamental a la Atención a la Dinámica Demográfica.

En la reunión de la Comisión Gubernamental para la Atención a la Dinámica Demográfica (CGADD), presidida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, Ciego de Ávila apareció entre los territorios con situaciones por resolver en varios indicadores del Programa de Atención Materno Infantil.

La provincia tiene 10 municipios y cuenta con 11 hogares maternos, pero tres municipios aún carecen de esta institución. Florencia alcanza solo el 20 por ciento de ejecución constructiva; Primero de Enero, el 60 por ciento; y Bolivia tiene el local definido sin haber iniciado el proceso. En los tres casos, como variante temporal, las gestantes ingresan en salas de hospitalización del policlínico. Además, dos de los hogares existentes presentan problemas estructurales.

De las1393 gestantes avileñas registradas, 351 —el 25,2 por ciento— presentan algún problema nutricional: 128 desnutridas a la captación, 88 con anemia y 135 con ganancia insuficiente de peso. Ese porcentaje ubica a Ciego de Ávila por encima de la media nacional, que es del 22,5 por ciento, junto a Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.

En los menores de un año la situación también genera alerta: de 2807 lactantes, 125 —el 4,5 por ciento— tienen problemas nutricionales, lo que coloca a la provincia como la tercera del país en ese indicador, solo superada por Granma y Santiago de Cuba. De ellos, 260 tienen riesgo social asociado.

La evaluación semanal de la dieta confirma que Ciego de Ávila figura entre las provincias con mayor número de municipios que no garantizan la entrega de todos los productos estipulados en la dieta 06.02. El informe señala que la dificultad alimentaria abarca todos los municipios del territorio.

Al 6 de junio, 31 gestantes avileñas carecen de cuna y 16 de colchón, mientras que entre los lactantes se reportan tres sin cuna y una sin colchón. El déficit de pesas para adultos en los consultorios del médico y la enfermera de la familia asciende a 137 unidades en la provincia, sin posibilidades de reposición inmediata por tratarse de equipamiento de importación.

En materia de canastilla, el municipio de Morón aparece entre los territorios priorizados a escala nacional para la asignación de recursos.

De los casos entregados a las comisiones de Atención a Políticas Sociales, Ciego de Ávila mantiene pendientes de solución 29 gestantes y dos lactantes. Adicionalmente, 48 embarazadas, 10 lactantes y dos niños que residen en el territorio sin dirección domiciliaria inscrita no reciben los beneficios de la dieta, la canastilla, la cuna ni el colchón; situación que el gobierno provincial trabaja con las direcciones de Comercio para resolver.

La provincia reporta además 10 gestantes adolescentes de 15 años o menos —incluyendo a Ciego de Ávila entre las provincias con ese dato activo— que se niegan a ingresar en hogares maternos, caso que debe ser atendido mediante las comisiones de políticas sociales y en aplicación del Código de las Familias, y de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.

En el marco del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, Ciego de Ávila figura entre los territorios que han avanzado en la preparación de personas en reserva para el Servicio de Asistencia Social a Domicilio, junto a La Habana, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Holguín, Granma y Santiago de Cuba, reportando 456 personas en preparación de forma conjunta entre esas provincias.

Tomado de Invasor