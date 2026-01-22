Jornada Científica reunirá a especialistas de oftalmología en Ciego de Ávila

La vanguardia del cuidado de la salud visual tendrá su cita anual el próximo 30 de enero, con la celebración de la Jornada Científica de Oftalmología. El evento espera congregar no solo a oftalmólogos y residentes, sino también a tecnólogos, enfermeros, licenciados y estudiantes, en un claro ejemplo de trabajo multidisciplinario.

El objetivo central de la jornada es doble: por un lado, servirá como vitrina para la investigación local, con la presentación oficial de los resultados de los estudios realizados en la provincia a lo largo de 2025. Por otro, funcionará como foro de discusión sobre las tendencias y protocolos actuales en el manejo de enfermedades oculares, desde el glaucoma y la retinopatía diabética hasta las innovaciones en cirugía refractiva.

“En un ámbito donde la tecnología y las evidencias clínicas evolucionan a un ritmo acelerado, la formación continua no es un lujo, sino una necesidad. Esta jornada busca precisamente eso: ser un impulsor clave para que nuestros profesionales fortalezcan sus capacidades diagnósticas, terapéuticas y preventivas, impactando directamente en la calidad de vida de los pacientes”, señalaron los organizadores.

El evento promete ir más allá de la mera actualización. Según sus coordinadores, se buscará profundizar en las habilidades prácticas y, sobre todo, fomentar una cultura de excelencia y colaboración sostenida en el tiempo. Se espera que las discusiones y ponencias sirvan para homogeneizar criterios de excelencia clínica y para tejer redes de colaboración más sólidas entre los diferentes actores de la salud visual provincial.

Con esta iniciativa, la comunidad oftalmológica reafirma su compromiso con una premisa fundamental: la mejora constante de la atención pasa, inevitablemente, por el intercambio de conocimiento, la crítica constructiva y la puesta en común del saber generado en el propio territorio.