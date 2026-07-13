Jóvenes de la FEEM rinden homenaje a Pedro Martínez Brito

En el marco del 68 aniversario del asesinato del joven mártir avileño Pedro Martínez Brito, junto a su compañero Tato Rodríguez Vedo, se realizó una emotiva actividad en la Casa Natal que lleva su nombre, ubicada en la Ciudad de los Portales. El evento conmemoró su sacrificio, perpetrado por esbirros de la dictadura proyanqui de Fulgencio Batista en La Habana.

La jornada comenzó con la intervención de la bailarina española, quien aportó un toque artístico al homenaje. Posteriormente, el primer secretario municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Dariel Acosta, ofreció unas palabras en las que destacó la importancia de recordar a estos jóvenes valientes que lucharon por la libertad y la justicia.

Entre los oradores estuvieron el Dr. Carlín La Falce, amigo personal de Pedro, y el historiador de la ciudad, profesor Ángel Cabrera, quienes compartieron anécdotas y reflexiones sobre la vida y el legado del «Pájaro Loco». Su valentía y compromiso con la causa revolucionaria fueron recordados con admiración y respeto.

El encuentro también contó con la participación activa de jóvenes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), encabezados por sus líderes provinciales y municipales, quienes se comprometieron a seguir luchando por los ideales que representaron Pedro y Tato.

Asistieron, además, las directoras de Patrimonio de la provincia y de Cultura Municipal, así como especialistas del Museo Provincial, que aportaron su conocimiento y apoyo a la actividad.

Durante el intercambio, se reafirmó el pensamiento martiano: «La sangre de los buenos no se vierte nunca en vano», un recordatorio poderoso de que el sacrificio de aquellos que luchan por un mundo mejor siempre tendrá un significado profundo y duradero.

Este acto no solo honró la memoria de Pedro Martínez Brito y Tato Rodríguez Vedo, sino que también inspiró a las nuevas generaciones a continuar su legado de lucha por la justicia y la libertad.