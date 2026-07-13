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Convocan a crear proyectos de I+D+i de institucionalidad social y laboral

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jul 13, 2026

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) lanzó hoy la convocatoria 2026 para la presentación de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) bajo la modalidad de encargo, en el marco del Programa Sectorial “Contribuciones a la institucionalidad social y laboral para la sostenibilidad del modelo socioeconómico cubano”.

Según precisó la institución desde su perfil en la red social Facebook, la iniciativa constituye una respuesta estratégica a las brechas identificadas en la dinámica sociolaboral del país, con el propósito de articular el potencial científico nacional con las prioridades de desarrollo económico y social, mediante soluciones aplicadas que fortalezcan las políticas públicas del organismo.

El objetivo general es generar propuestas científico-tecnológicas que, en empleo, enfrenten la informalidad y regulen el trabajo en plataformas digitales, además de garantizar la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad.

En seguridad social, se evaluarán factores demográficos y financieros que inciden en su sostenibilidad, mientras que en prevención social se perfeccionarán programas de atención a jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo.

Entre los objetivos específicos se incluyen diseñar una estrategia nacional para reducir la informalidad laboral, implementar mecanismos de inclusión laboral efectiva, evaluar la sostenibilidad del sistema de seguridad social y proponer mejoras en programas de reinserción socioeducativa y laboral de jóvenes vulnerables.

Las líneas prioritarias de investigación se orientan a resolver distorsiones actuales del mercado de trabajo y a consolidar la sostenibilidad del modelo socioeconómico cubano.

El MTSS subrayó que las propuestas deberán tener alto rigor técnico y aportar resultados de impacto institucional y social.

Tomado de Cubasí

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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