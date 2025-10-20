La mayor conquista (+Fotos)

Es el amor al trabajo y a lo que resulta de su labor constante, la veracidad de la frase martiana «Si el hombre sirve, la tierra sirve». Lo anterior está presente en la finca de Yaniel Almúñez Rivero, productor del municipio avileño de Primero de Enero.

En el intercambio con los campesinos que laboran en la estancia, Carlos Avilés Meza expresó » El éxito de una buena cosecha está en primer lugar, en la buena preparación del suelo, factor fundamental para el cultivo, después está el tratamiento adecuado y lo que lleva, me refiero a la atención cultural pertinente que, en ausencia de fertilizantes hasta con estiércol animal podemos resolver».

En otro momento del diálogo Carlos acota «En mi opinión, yo no trabajo por dinero, yo trabajo porque tenemos un país bloqueado con condiciones pésimas y qué hacemos: producir para que el pueblo tenga comida que es lo que hace falta aquí y claro, aparte de eso si tú trabajas, tienes economía, que hace falta también, pero repito lo que más necesitamos es comida para el pueblo».

Ante la preocupación en el futuro Avilés mesa dijo «El factor fundamental a tener en cuenta para la producción, en el caso de los jóvenes es el trabajo, además que cojan experiencias de los productores.

El campesino reflexiona sobre la satisfacción que da ver producir la tierra y a su vez garantizar también la alimentación de la familia, desde su propio patio, esa «es la mayor conquista».