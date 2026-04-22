Denuncian afectaciones del bloqueo al sector de la salud pública 

Los trabajadores de la salud de Ciego de Ávila alzaron su voz para denunciar el injusto bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, cuyo impacto en el sistema sanitario cubano ha sido devastador.

Vigente durante más de seis décadas, este bloqueo limita severamente la capacidad del país para adquirir tecnología médica avanzada y suministros esenciales para el tratamiento de diversas enfermedades.

A pesar de los logros significativos del sistema de salud cubano —como la atención universal y la formación de profesionales altamente calificados—, la falta de acceso a insumos médicos y tecnología moderna ha generado importantes desafíos.

Los trabajadores sanitarios avileños señalan que la escasez de medicamentos, equipos de diagnóstico y tratamientos innovadores afecta directamente la calidad de la atención que pueden ofrecer a sus pacientes.

Las denuncias se centran en cómo el bloqueo ha obstaculizado la importación de equipos médicos necesarios para realizar procedimientos quirúrgicos y diagnósticos.

Por ejemplo, la falta de acceso a tecnologías como las resonancias magnéticas o las tomografías computarizadas limita la capacidad de los profesionales para diagnosticar y tratar enfermedades de forma efectiva.

Esta carencia resulta especialmente crítica en un momento en que las enfermedades crónicas y las condiciones complejas requieren atención especializada.

Además, los trabajadores de la salud en el territorio avileño han expresado su preocupación por el impacto del bloqueo en la investigación y el desarrollo de nuevas terapias.

La imposibilidad de colaborar con instituciones extranjeras o de acceder a medicamentos innovadores frena el avance en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

En este contexto, los trabajadores de la salud hacen un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie contra el bloqueo y apoye el derecho de Cuba a acceder a los recursos necesarios para garantizar una atención médica digna y efectiva.

Afirman que el bienestar del pueblo cubano no puede ser rehén de decisiones políticas y abogan por una solución que priorice la salud y la vida por encima de intereses geopolíticos.

La lucha por un sistema de salud justo y accesible continúa, y los trabajadores de la salud en Ciego de Ávila permanecen firmes en su compromiso de brindar atención a todos, a pesar de las adversidades impuestas por el bloqueo.

Su denuncia es un llamado a la solidaridad global y una invitación a construir un futuro donde la salud sea un derecho universal, libre de obstáculos.