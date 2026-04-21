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Descenso de las temperaturas para esta semana en Ciego de Ávila

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 20, 2026

Un nuevo frente frío, aunque debilitado en su porción más meridional, transitará por el norte de la región central de Cuba durante la tarde del próximo martes 21 de abril.

A su paso, se espera un incremento de la nubosidad en la provincia de Ciego de Ávila, acompañado de algunas precipitaciones que afectarán principalmente al interior y la costa norte del territorio. Estas lluvias se extenderán durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Aunque pudieran registrarse chubascos algo fuertes en localidades puntuales, los acumulados de agua no serán significativos debido a la propia debilidad del sistema frontal.

La nota positiva del cambio de tiempo la traerá el termómetro. Con la llegada de la masa de aire asociada al frente, se experimentará un agradable descenso de las temperaturas desde el miércoles y hasta el próximo sábado. Se pronostican mínimas que oscilarán entre los 17 y 19 grados Celsius, pudiendo ser ligeramente inferiores en zonas del interior provincial.

Las temperaturas máximas durante las tardes del martes y el miércoles también se comportarán por debajo de lo habitual para la fecha, regalándonos jornadas mucho más frescas y agradables.

De esta forma, la semana que comienza nos ofrecerá un pequeño y probablemente último respiro ante el intenso calor, justo antes de adentrarnos de lleno en los meses más cálidos del año en nuestro país.

* Meteorólogo del Centro Meteorológico Provincial

Tomado de Invasor 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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