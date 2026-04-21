Morón reafirma su defensa de la Revolución (+Fotos)

Una vez más, el pueblo del municipio de Morón respaldó nuestra firme determinación de salvaguardar la Revolución Cubana. En la circunscripción 67 del Consejo Popular Este, la cita convocó a todos para la firma por la paz y la defensa de nuestros ideales.

En un día tan histórico para la patria como la conmemoración del aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, los moronenses, con su firma, ratificamos que somos un pueblo que defiende la paz, pero que está dispuesto a defender su Revolución.

Estuvieron presentes dirigentes del gobierno, organizaciones de masas y políticas, presididos por Yhosvany Borges González, miembro del Buró Provincial del Partido.