Majagua escribe su amor por la Patria

Desde horas muy tempranas de este domingo 19 de abril, el pueblo de Majagua —ubicado en la central provincia de Ciego de Ávila— se unió a la convocatoria «Mi firma por la Patria», lanzada por organizaciones de la sociedad civil cubana ante las amenazas del gobierno norteamericano.

La rúbrica que respalda la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano «¡Girón es hoy y es siempre!» reafirma la irrenunciable vocación de paz de los cubanos y su compromiso con el presente y el futuro del país.

Durante el acto popular, los habitantes de la tierra bicolor emitieron mensajes de amor, dignidad y patriotismo; y evocaron la figura de Fidel Castro Ruz como el artífice de la Revolución cubana.

Jorge González Armas, residente en el poblado cabecera, manifestó que Cuba es un pueblo solidario que promueve la paz y no la guerra, y condenó cualquier acción militar contra la isla.

En todas las comunidades, centros estudiantiles y laborales se abrirán libros para el proceso de firmas en defensa de la soberanía, la verdad, la justicia y la paz de los cubanos.

«Mi firma por la Patria» patentiza la postura firme a favor del derecho a la paz, al tiempo que condena toda política contraria a la vida y los derechos del pueblo, así como a la integridad territorial de la nación cubana.