Lamentable accidente de tránsito en Majagua

Un accidente de tránsito registrado en la zona conocida como el Puente de Los Rastreros, en el municipio de Majagua, provocó la muerte de una persona y dejó cinco lesionados, según datos ofrecidos por fuentes oficiales.

El siniestro ocurrió cuando un automóvil de turismo que transportaba seis personas, perdió el control y colisionó contra un árbol. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación por las autoridades correspondientes.

Hasta el momento lamentamos la muerte del ciudadano Carlos Crespo Rodríguez, 77 años, natural de Villa Clara. Las autoridades locales coordinan las acciones para el traslado del fallecido y brindar apoyo a los familiares afectados.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Provincial «Antonio Luaces Iraola» de ls capital provincial y están bajo cuidados médicos Tres de ellos se reportan en estado grave, según fuentes médicas.

Las autoridades correspondientes continúan la investigación para determinar las causas precisas del accidente. Agradecemos la comprensión y el apoyo de la comunidad en este difícil momento.

Nombre de los lesionados:

1. Yulianis Barrera Oliva (14 años, residente en Morón). Diagnóstico: Trauma de cráneo abierto.

2. Calixto Eloy Crespo Caso (53 años, natural de Villa Clara, residente en el extranjero). Diagnóstico: Hemotórax y trauma de abdomen cerrado.

3. Brian Pérez Oliva (23 años, Morón). Diagnóstico: Policontuso.

4. Dionnis Yulien Barrera Martínez (43 años, Morón). Diagnóstico: Fractura de pelvis bilateral.

5. Felicia Oliva Abreu (52 años, Morón). Diagnóstico: Fractura de pelvis y fractura de columna (vértebras L2 y L3).

Fuente de información: Telegrafista Cubano