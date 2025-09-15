Centrales no muelen esfuerzos, ¡muelen caña!

Con paciencia, Benig­no Oliva Medina desenre­da unos alambres de púas que tendrán un noble fin: cercar un campo de cañas. La ta­rea es ardua, mucho más cuando el sol derrama sus intensos rayos. Bajo una titánica labor, encontra­mos a este productor de la Empre­sa Agroindustrial Municipal de Ciego de Ávila.

“Hace años decidieron poten­ciar el anillo cañero hasta 25 km alrededor del central, con vistas a arrimar más la materia prima a la industria; por ejemplo, en esta área, próxima al lugar conoci­do por Pozo Brujo, primero hubo caña, después ganado y luego caña. Ahora hay ambas cosas y más líos.

“Mantenemos la atención a cinco caballerías. Otra vez auto­rizaron la crianza de vacas en la zona y hemos puesto vallas en los cañaverales; aunque no basta por­que nos roban el alambre y los ani­males acaban con las plantaciones. Lo denunciamos y nadie actúa para detener el delito.

“Por otro lado, la escasa y, en algunos casos, nula asignación de fertilizantes, herbicidas, petróleo y demás recursos, han provocado el deterioro de las cepas y la caída de los rendimientos de 100 a 45 to­neladas por hectárea (t/ha); la suerte es que siempre nos pican las cañas, y la desgracia consiste en que gran parte de esa cantidad cortada ha sido por incendios malintenciona­dos”.

“Las quemas nos han causa­do grandes daños”, dijo Elba Peña Rojas, presidenta de la cooperativa de producción agropecuaria (CPA) 26 de Julio, enclavada en el muni­cipio de Banes, en Holguín.

“Resulta perjudicial —enfati­zó— tener cepas de hace tres años, las cuales las han dejado de cortar por una u otra razón, se infringe el contrato para tributar al central Fernando de Dios y hoy la Em­presa Agroindustrial Azucarera (EAA) de igual nombre nos debe 22 millones de pesos, y se afecta el pago por concepto de vinculación a los cañeros y la distribución de las utilidades a los cooperativistas”, puntualizó Elba.

Incumplimientos y deudas millonarias

El declive de la industria azuca­rera cubana es una realidad. Du­rante la presentación a los parla­mentarios del comportamiento del plan de la economía en el primer semestre del 2025, Joaquín Alonso Vázquez, titular del Ministerio de Economía y Planificación, afirmó que al cierre del primer semestre la zafra azucarera tenía niveles de producción de azúcar crudo infe­riores al 44 % de lo previsto, pocos para garantizar el consumo res­tringido.

Entre las causas señaló “la in­suficiente disponibilidad de caña, combustible físico para el corte, alza y tiro de la caña; el incumpli­miento del corte diario; cuestiones organizativas; mala calidad de las reparaciones industriales y los ba­jos rendimientos de la caña e in­dustrial que se logran”.

Agregó que “prevalecen atra­sos en la siembra de caña, que solo alcanza el 50 % del plan hasta la fecha”. Y advertía, que “de mante­nerse esta situación, no será posi­ble conseguir incrementos signi­ficativos en las zafras del 2026 y 2027 debido a la baja disponibili­dad de materia prima, por lo que la producción de azúcar mantendría niveles similares a los de este año”.

Joel Collazo Apaceiro, de la CPA artemiseña Marcos Martí, explicó que si un asunto preocupa son las deudas. “A la zafra 2024-2025 entregué 2 mil 80 toneladas de la gramínea entre abril y mayo y no he recibido ni un centavo de los más de 4 millones de pesos de esa venta”.

Antes de reiniciar la marcha de su propio tractor, añadió que “za­fra por zafra el impago es igual. Se violan los contratos, pero se­guimos en el surco pese a las in­satisfacciones, pues ¿dos guantes y par de limas son suficientes para hacer zafra? Todo es asumido por el campesino que requiere de una fortuna para producir.

“No obstante, preparamos la tierra con mucho esfuerzo. El com­bustible no llegó en tiempo. Nos afectó tanto la sequía de los meses anteriores como la lluvia de los úl­timos días; ya plantamos, esta vez con la técnica de unir dos puntas de caña para una mejor población y el picoteo en el mismo surco”.

Como dijera el joven artemise­ño Luis Alberto Gutiérrez Valdés, de la CPA Victoria de Girón, “aun­que la industria no haya pagado la caña cortada, las campañas de siembra de las temporadas de pri­mavera y de frío no esperan por burocracias”.

Según el secretario general del Sindicato Nacional de Tra­bajadores Azucareros (SNTA), Yrrael Rouseaux Mansfarroll, en la actualidad 33 UBPC afec­tan en el pago de unos 4 mil 700 ubepecistas. Expresó que “es responsabilidad de las juntas ad­ministrativas buscar una alter­nativa para proteger el salario de sus trabajadores.

“El vice primer ministro Jor­ge Luis Tapia Fonseca brinda una atención priorizada al tema, y se analiza semanalmente por el Gru­po Azcuba, con la participación de nuestro sindicato”, subrayó.

Manifestó que, en ese sentido, desde el mes de junio se realiza el proceso económico de balance en las cooperativas, a punto de con­cluir, en el que se evalúa la reno­vación y ratificación de mandatos para fortalecer las juntas adminis­trativas.

¿La industria o la agricultura?

Antonio Viamontes Perdomo, di­rector de la EAA Melanio Hernán­dez, de Sancti Spíritus, a la cual pertenece el único central cumpli­dor este año del plan de azúcar en el país, opinó que es vital frenar el declive de la producción cañera.

Allí el 75 % de las tierras de­dicadas al cultivo de la gramínea están vacías. “En los últimos cuatro años –explicó– las limi­taciones principalmente de com­bustible han influido en que los volúmenes de caña a sembrar no alcancen ni para semilla. La idea es detener el decrecimiento en junio de 2026”.

En Camagüey, el Carlos Ma­nuel de Céspedes molió el 21 % de caña quemada y el 70 % de las co­locadas sobre medios de transpor­te demoró más de 12 horas camino al central, lo que dañó la eficien­cia en el proceso fabril que regis­tró el 20 % del plan de producción del dulce grano.

Mientras que en Artemisa la arrancada de la contienda, previs­ta como nunca antes para el 15 de enero, se retrasó 34 días por la es­casez de combustible, aseveró Ro­berto Meléndez Aguiar, director de la EAA 30 de Noviembre, por lo que su industria solo pudo proce­sar mil 762 toneladas.

¿Qué se sabe de los grandes, los colosos azucareros por tradición, los cuales ya no pitan o suenan poco en los medios de comunica­ción?, preguntaba un asiduo lector en una de las bases productivas vi­sitada por Trabajadores.

El Antonio Guiteras, de Las Tunas, con el mayor compromiso de entrega de azúcar a nivel nacio­nal, pudo lograr el 16 % de lo pla­nificado, debido al mucho tiempo perdido por roturas industriales, escasez de combustibles y lubri­cantes, afectaciones eléctricas y climatológicas, carencia de espe­cialistas y obreros industriales ca­lificados remplazados con refuer­zos de otros ingenios.

También repercutió la situa­ción crítica de los caminos cañe­ros, la alta presencia de bejucos en los cañaverales y la necesidad de cortar plantaciones quedadas de procesos anteriores.

Ciro Redondo, el llamado Co­loso del Centro, en Ciego de Ávi­la, alcanzó algo más del 50 % del programa de azúcar crudo, la cifra más alta a nivel nacional. Pudiera haber tenido un mejor desempeño si no hubiese incidido la calidad de la materia prima, pues más del 70 % de la composición de la molida corres­pondió a caña proveniente de pasa­das cosechas.

Así la fábrica de azúcar más moderna de Cuba, situada en el avileño poblado de Pina, registra siete campañas consecutivas sin centrifugar el total de toneladas previstas; y la vecina bioeléctrica (corazón energético de ese inge­nio) suma millones de kilowatts dejados de aportar desde la puesta en marcha en el 2020, aunque este equipo de prensa no tuvo acceso a la información oficial sobre ese tema.

Algunas trabas, además, im­pidieron captar de primera mano lo que ocurre en la industria Uru­guay, de Sancti Spíritus. No obs­tante, por otras vías legales se conoció que le apagaron sus má­quinas en el 2022, debido al de­crecimiento cañero y la falta de recursos para revitalizar el equi­pamiento fabril.

Hubo amabilidad al ofrecer­se los datos del Urbano Noris, de Holguín. “Hizo su última zafra en el 2023. Presentó problemas con su infraestructura energética, incluida la caldera y los turbogeneradores, y necesitaba una reparación capital que no fue posible, pues depende de una inversión”, informó Yoania Merencio Rosillo, del Grupo Em­presarial Azcuba en la provincia.

“Hay que seguir insistiendo en sembrar más caña aunque tam­bién es una realidad que la indus­tria carece de condiciones técnicas para procesarla. En los campos está la evidencia con las grandes cantidades de cañas quedadas y requedadas”, recalcó José Luis Jomarrón Cera, presidente de la unidad básica de producción coo­perativa (UBPC) Diego Felipe, del tunero municipio de Puerto Padre.

Enfatizó que “hay unidades trabajando con el 40, 50, 60 y hasta el 70 % de caña en aquellas con­diciones, que se muelen desfasadas y aumentan el porcentaje de ma­terias extrañas por tallos secos. También las cepas que no se co­sechan pasan a la categoría de re­quedadas y amplían las pérdidas en las industrias.

“A nosotros nos restaron por cosechar 14 mil toneladas de caña con aproximadamente 28 millones de pesos por cobrar. Por otro lado, los impagos de la ma­teria prima, ya suministrada y procesada, perjudica la entrega de anticipos y la compra de insu­mos imprescindibles para la pro­ducción, además, se alteran los costos, pues al no pagar a tiem­po los créditos otorgados por los Bancos, aumentan los intereses y se sufragan cantidades de dinero nada despreciables.

“Hoy se impulsa la producción cañera. El país ha hecho un enor­me esfuerzo y el precio que tiene la materia prima sería muy bene­ficioso y estimulante para los pro­ductores en circunstancias nor­males porque considero que estas medidas llegaron un poco tarde al sector, cuando ya no hay recursos”.

Purgar más fuerte

Ahora se trata de purgar más fuerte para separar las impurezas objetivas de las subjetivas. En sus declaracio­nes exclusivas, el secretario general del SNTA se refirió a cuestiones que han dañado al sector y que tienen solución.

“En los controles a los centros la­borales se comprobó que, de las 456 UBPC, 78 no brindaban el servicio de almuerzo a los trabajadores.

“Se discutió con cada junta ad­ministrativa y fueron adoptadas medidas disciplinarias. Muchas de esas entidades habían dejado de producir alimentos. Quedan 12 por resolver el problema, ubicadas en Mayabeque, Artemisa, Las Tunas y Holguín”, recalcó.

¿La bancarización?, un asun­to recurrente. “Reiteran nuestros afiliados las dificultades para ac­ceder a sus salarios porque reco­rren largas distancias y muchas veces no pueden extraer el efectivo o reciben muy poco dinero, tienen que retornar al Banco y así desa­provechan varias jornadas de tra­bajo”, significó a la vez que añadió: “Aunque el asunto continúa sin so­lución, se aplicaron alternativas en algunos territorios”.

No obstante los tropiezos, hom­bres y mujeres empapados de sudor, con botas enfangadas, guantes des­garrados y estrujados sombreros es­tán firmes en puestos claves. Podrán faltar otros indispensables medios de protección pero siguen aferrados a la tierra para reanimar un sec­tor estratégico deprimido contien­da tras contienda. La última fue la peor en más de un siglo.

Fue como una zafra chica des­de la arrancada en noviembre. Tan pequeña que no prendió la llama del sistema de emulación y el mo­vimiento sindical solo reconoció el resultado de las provincias de Cie­go de Ávila, Guantánamo, Artemi­sa y Mayabeque, donde realizaron acciones oportunas de estimulación a los más destacados.

Los trabajadores, más que los in­sumos y los repuestos críticos, han estado siempre arrimados a los plan­tones, a la maquinaria, a los camiones y a las locomotoras, eso merece una temporada grande en la atención in­tegral y no solo el 13 de octubre, día de su celebración como sector.

Aunque el estímulo moral y material devienen entes motivado­res, otras cuestiones debían haber emocionado tanto a los azucareros en relación con lo que más ellos requerían para ser altamente pro­ductivos.

Se conocen las gestiones guber­namentales para insuflar nuevos aires a la que fue nuestra primera industria. Son priorizados negocios con inversión extranjera y alternati­vas con los derivados de la caña.

Pero a corto plazo urgen decisio­nes que eliminen, o al menos mini­micen las causas objetivas descritas por este equipo de periodistas.

Aquí no vale el acertijo de quién fue primero, si el huevo o la gallina. En los preparativos, la arrancada y el desenvolvimiento de la zafra to­dos los involucrados son importan­tes. Lo demás queda en las buenas intenciones y con ellas, no muele el central.

