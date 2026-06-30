Morón celebró el acto municipal de clausura del curso escolar 2025-2026

La Dirección Municipal de Educación celebró el acto de clausura del curso escolar 2025-2026, jornada dedicada a reconocer a profesores, directivos e instituciones que sobresalieron en la formación vocacional, la calidad del aprendizaje y la implementación del Tercer Perfeccionamiento Educacional.

La Máster en Ciencias de la Educación Yoleisy Valdés Santiago, directora general de Educación en el territorio, encabezó la actividad, donde destacó el balance positivo alcanzado en una etapa particularmente compleja para el sector.

Durante su intervención, Valdés Santiago subrayó que Morón se consolida como el municipio con los mejores resultados en los concursos de conocimientos a nivel provincial.

También se refirió a la captación de carreras pedagógicas, donde se alcanzó un 98 por ciento de efectividad, indicador que evidencia el interés de los jóvenes por la noble labor de educar.

Este resultado, explicó la directora, es fruto del trabajo sistemático en orientación vocacional y el acompañamiento a los estudiantes desde los niveles iniciales, una prioridad sostenida en la estrategia educacional del municipio.

Valdés Santiago no ocultó las dificultades de la etapa que hoy concluye. En sus palabras, resaltó los esfuerzos desplegados para «saltar obstáculos y conducir el proceso docente-educativo a un victorioso final», siempre con el apoyo de las familias.

«La educación en Morón ha demostrado una vez más su capacidad de resistencia y su compromiso con las nuevas generaciones», afirmó la directora, quien agradeció el trabajo abnegado de maestros, metodólogos y personal de apoyo, con una mención especial a los educadores de la Primaria y la Media, pilares fundamentales del sistema.

El acto municipal de fin de curso constituyó, además, un espacio para reafirmar los propósitos del próximo período lectivo y celebrar los frutos de un año en el que, pese a todo, la enseñanza y el conocimiento siguieron siendo prioridad en la Ciudad del Gallo.