Morón gana el Campeonato Provincial de Béisbol sub-14

Los Gallitos de Morón se coronaron campeones provinciales invictos en la categoría 13-14 años, tras disputarse la fase final en el Estadio Paquito Espinosa de su ciudad.

En esta ronda definitiva compitieron los equipos clasificados de Bolivia, Ciego de Ávila y el anfitrión Morón, quienes definieron el título en un formato de todos contra todos a una sola vuelta.

El triunfo del conjunto local se cimentó en dos victorias contundentes. En su primer partido, superaron a Ciego de Ávila con un marcador de 9-6, donde la victoria fue para el lanzador Yordanys García y la derrota para Sian García.

Posteriormente, sellaron su título al derrotar al equipo de Bolivia con un abultado 12-1, con triunfo para Roberto Quintana y revés para Ángel Hernández.

En el cierre de la jornada, Ciego de Ávila se impuso a Bolivia con un resultado de 8-1, asegurándose con esta victoria el segundo lugar del campeonato.