Mujeres avileñas alzan su voz contra el bloqueo

En un acto de reafirmación revolucionaria y firme condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, mujeres avileñas se congregaron este 7 de abril en el Parque Martí. La cita fue una jornada de denuncia, resistencia y compromiso con el futuro de la nación.

La movilización, convocada por la FMC, coincidió con el aniversario 96 del natalicio de Vilma Espín Guillois. El espacio sirvió para visibilizar los efectos del bloqueo en sectores estratégicos como la educación y la salud, y para reafirmar la voluntad del pueblo cubano de resistir y avanzar.

Durante el encuentro, las participantes denunciaron con firmeza la persistencia de esa política, calificada como la más prolongada y cruel de la historia, y cuyo recrudecimiento actual incluye medidas dirigidas a asfixiar el desarrollo del país. Rechazaron, además, las matrices de opinión que intentan minimizar su impacto, e insistieron en que se trata de un bloqueo integral que afecta directamente la vida cotidiana de la población.

En representación del sector de la salud, la doctora Maikel Pérez Sánchez, coordinadora del programa de cáncer en la provincia, explicó las severas limitaciones que enfrenta el sistema sanitario cubano como consecuencia de esta política.

Señaló que el bloqueo ha impedido la adquisición de medicamentos de última generación, insumos médicos y tecnologías avanzadas como aceleradores lineales y equipos de diagnóstico, afectando de forma específica a pacientes oncológicos, incluidos niños y jóvenes.

“Es muy difícil para un profesional de la salud tener que decirle a un paciente que no puede acceder al tratamiento más adecuado, aun cuando existe en otros países. Sin embargo, seguimos luchando por la vida, con el compromiso de no rendirnos”, expresó.

Por su parte, Madeleys Sánchez Llanes, subdirectora general de Educación, expuso cómo el cerco económico impacta de manera directa en el sistema educativo. Detalló que, según los informes presentados por Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas, las pérdidas en este sector superaron los 75 millones de dólares en el período 2022-2023 y rozan los 90 millones entre 2024 y 2025.

Esas afectaciones se traducen en falta de materiales básicos, dificultades en la producción de libros y cuadernos, y acceso limitado a tecnologías. Más de 118 000 niños en el país no han contado con todos los recursos necesarios para su aprendizaje, cifra que incluye a más de 7000 en la provincia avileña.

Asimismo, se denunció el impacto del bloqueo en la modernización del sistema educativo, debido a restricciones tecnológicas que limitan el acceso a plataformas digitales, hardware y software esenciales para la formación académica y la investigación científica.

En las palabras de cierre, Reina Torrez Pérez, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y miembro del Buró Provincial de la FMC, reafirmó que las mujeres cubanas constituyen hoy una fuerza decisiva en la defensa de la Revolución.

“Hoy nos vestimos de dignidad y rebeldía para decir una sola verdad: el bloqueo es un acto criminal. Lo denunciamos con la frente en alto y ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la patria, la Revolución y el derecho de nuestro pueblo a construir su futuro”, expresó.

El acto concluyó con un llamado a la conciencia internacional para poner fin a una política calificada de ilegal e inmoral, que continúa afectando el bienestar y el desarrollo de las presentes y futuras generaciones de cubanos.

Las mujeres avileñas reiteraron su firme decisión de mantenerse en pie de lucha, defendiendo la soberanía nacional y el derecho irrevocable de Cuba a su autodeterminación.

Tomado de Invasor