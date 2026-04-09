El eslabón perdido del café en La Cadena

Más tarde fue necesario cambiar ese destino. Además de la lejanía del lugar, cuenta Danay Viamontes Peña, económica de la Hipólito Delgado, que llegó el reordenamiento y los nuevos precios no eran los más convenientes. La UEB Torrefactora Ciego de Ávila fue la mejor alternativa.

En contraste con esas complejidades, Castillo Díaz dice que el cultivo es sumamente sencillo. Según explica, cualquier persona puede trabajar en él, incluyendo a las de avanzada edad. “Es un trabajo que se adapta mucho a la gente, cualquiera puede recoger café”.

Orlando Martín García es uno de los vinculados a la tarea. Aunque sea el responsable del secadero, es difícil encasillarlo en cuanto a responsabilidades, pues además es mecánico, electricista, albañil y hace, prácticamente, toda labor que sea necesaria en la comunidad.

Siempre ha vivido en La Cadena y ha visto casi todo el desarrollo desde la creación de la cooperativa. En el año 1983 se unió a ella y hasta el presente esa alianza sigue en pie.

Martín, como le llaman todos, dice que no es un experto en el cultivo del aromático grano, pero cuando habla sobre él es fácil notar que sí conoce sus interioridades. “Este es robusto, se empieza a recolectar en el mes de diciembre”, explica al pie de una planta de esa variedad de café.

“El otro es el arábico, florecen juntos, pero ese se adelanta más. En aquel la cosecha se termina en diciembre, mientras que en este se mantiene hasta marzo. La mata de robusto da más producción que la de arábico, tiene más follaje.

El café arábico es la más pequeña de las dos variedades

“Después de cultivarlo lo llevan para el almacén. Ahí lo proceso, lo paso por una máquina despulpadora y lo echo a secar. Cuando está seco lo recojo y lo guardo”.

Según cuenta, el cuidado de las plantaciones también es simple; lo único que se debe hacer es mantener el suelo limpio de malas hierbas y podar las plantas cuando sea necesario, lo cual puede tardar varios años, incluso más de una década.

A simple vista, el mayor problema es alcanzar los frutos de la variedad robusta, pues esta, es mucho más alta. La solución es utilizar un garabato, que es un gancho hecho con cualquier rama, para halar el árbol hacia abajo.

“El robusto se siembra en filas de cuatro por tres metros, no necesita mucha sombra, el arábico lleva más, es completamente distinto”, explica. En ambos es importante la sombra para que la producción sea mayor.

La poda se realiza cuando baja el rendimiento de la planta. Se eliminan todas las ramas que sobren, a las que llaman “chupones” de forma coloquial. “Hay que sacárselos porque no producen nada”, amplía el cooperativista. También dice que se puede ser más radical, si es necesario: “se pica la mata completa y entonces empieza a retoñar”.

A pesar de que las plantas más altas pueden alcanzar unos cuatro metros, Martín comenta que los frutos de la variedad robusta, usando el garabato, son fáciles de recolectar. “Aquí hay dos recogedoras nada más. Son dos mujeres ya mayores, una de ellas es hermana mía”.

Ellas son Rosa Esther Monteagudo García y Nery Martín García. Rosa, justo después de regresar de su labor diaria, comenta sobre su quehacer: “todos los días vamos a recoger café. Cuando hay plena cosecha es cuando a nosotras nos gusta de verdad, porque cogemos bastante; diez, doce o trece latas de café cada día”.

“Cuando se termina la temporada nos dedicamos a cortar los bejucos”. Cuenta que las malas hierbas crecen en grandes cantidades: “eso no tiene nombre”, comenta, “y así el día entero, me gusta trabajar en el café”.

Orlando Martín muestra lo alta que puede ser la variedad robusta

Recoger los frutos, siempre maduros y pintones, es la mejor parte. En eso coinciden ambas. De acuerdo a lo que exponen, es algo que disfrutan, sobre todo, cuando se trata de un tipo de robusto proveniente de Vietnam que se introdujo en la cooperativa.

Carlos Castillo aclara que, del vietnamita, todavía no es mucho el que tienen sembrado, pero destaca sus ventajas. “Ese grano es mucho más grande, tiene la almendra llena y es muy bueno para tomar. Es una variedad de última generación. Está en proceso de crecer, tiene menos de dos años de sembrado y ya produce un poco”.

Sin embargo, así como el café tiene su lado amargo, su cadena productiva tiene eslabones débiles, que limitan el impulso que podría tomar. Después de casi quince años cultivándose a gran escala, en la CPA Hipólito Delgado, para expandir las áreas de cultivo, siguen dependiendo de posturas que vienen desde lejos.