Periodismo creativo en tiempos de crisis

Los miembros de la delegación de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en la emisora provincial Radio Surco de Ciego de Ávila, coincidieron en la necesidad de hacer también un periodismo creativo ante la contingencia energética actual, en una de las actividades del programa de homenaje con motivo del 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana.

Damián Betanzos Hernández, jefe de redacción del medio de comunicación, ofreció el taller denominado Buenas prácticas radiales y periodísticas en tiempo de crisis, etapa en la cual se requiere mantener la calidad de los trabajos de los profesionales para los espacios informativos que tienen como desafíos la insuficiencia del servicio eléctrico y de la conectividad.

El también profesor universitario estructuró su exposición en tres ejes fundamentales: el manejo profesional de la red social X (antes Twitter) como espacio de confrontación ideológica e inmediatez informativa; el uso de aplicaciones gratuitas de transcripción basadas en inteligencia artificial para agilizar la producción de contenidos; y la teoría de los géneros periodísticos junto a la deontología profesional, en consonancia con la legislación cubana vigente.

Sugirió aplicar como herramientas la Ley 162 de Comunicación Social y el Ejercicio del periodismo digital en Twitter, obra del periodista Enrique Moreno Gimeranez, publicado por la Editorial Pablo de la Torriente.

En el encuentro, Osvaldo Sánchez Naranjo, presidente de la UPEC en la provincia, subrayó que la prioridad es garantizar el funcionamiento interno de la organización desde sus delegaciones de base, con o sin recursos externos, a partir de iniciativas que superen la escasez de combustibles, transporte y otros medios, sobre todo los dedicados a la superación para la cual no hay que esperar cada marzo con la realización de la jornada de la prensa.

Uno de los momentos más emotivos del taller fue el homenaje de recordación a trabajadores de la emisora fallecidos, mediante una crónica de Julio García Ruiseco, corresponsal de Radio Progreso en Ciego de Ávila.

Tomado de Trabajadores