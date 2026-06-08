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Plataforma Servicios en Línea, de Etecsa, entre los cinco mejores del mundo

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jun 7, 2026

La plataforma Servicios en Línea, de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa), disponible en versión web y como aplicación móvil, fue reconocida como campeona en los Premios 2026 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, evento organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

El proyecto alcanzó esta distinción tras una fase de votación pública en línea, en la que se emitieron más de 2,2 millones de votos desde todo el mundo, posicionándose entre los cinco más apreciados dentro de su categoría.

Antes de la votación, un grupo de expertos de la organización evaluó cada uno de los proyectos inscritos en el concurso.

Servicios en Línea se distingue por su arquitectura flexible, el uso de tecnologías modernas y su enfoque centrado en el usuario, lo que permite a los cubanos gestionar sus servicios de telecomunicaciones desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir a una oficina comercial.

Por estas razones, constituye una solución tecnológica con alto potencial de replicación en diversos contextos institucionales y geográficos.

A principios de julio se dará a conocer el ganador absoluto dentro de su categoría, aunque ya el hecho de figurar entre los cinco primeros, da cuenta del paso de avance que representa Servicios en Línea como proyecto clave en la transformación digital del país, alineado con la política de informatización de la sociedad cubana.

Tomado de Invasor 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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