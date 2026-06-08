Televisión cubana grabará telefilme en Florencia

La televisión cubana grabará el telefilme titulado La voz del monte en el municipio avileño de Florencia, para el programa Una calle mil caminos, habitual en la programación de verano del canal Cubavisión.

El material, de género aventuras, cuenta la historia de un joven que escucha un secreto de su abuelo sobre un tesoro escondido, por lo que decide salir junto a sus amigos en su búsqueda.

“Empieza siendo un viaje por la ambición del dinero y termina siendo un viaje de descubrimiento, de aprendizaje, de búsqueda de valores y de búsqueda de identidad”, contó el director de la obra, Antonio “Tony” Quiñones.

Añadió que la idea de ambientar la historia en Florencia surgió a finales del año 2024, cuando dialogó con el investigador Nelson Amey Aragón Martínez, quien ha pasado gran parte de su vida recopilando las tradiciones culturales de los campos florencianos.

“En el camino van a conocer los juegos de velorio, misas de espiritismo, perros jíbaros, caballos, o sea, toda la magia y el ambiente de este lugar maravilloso que es Florencia y sus alrededores”, agregó el realizador.

El elenco estará compuesto principalmente por jóvenes seleccionados en un casting que se realizó en la cabecera avileña y contará con artistas de prestigio como Jorge Molina, Eman Xor Oña y Manuel Romero en actuaciones especiales.

A partir del 15 de junio tendrá lugar el rodaje, cuya duración se estima en unos ocho o diez días. Se desarrollará en varios escenarios a lo largo del municipio, tanto naturales como urbanos, y participará un buen número de florencianos en diferentes labores.

El telefilme será emitido en el último programa de Una calle mil caminos en agosto, para cerrar la etapa veraniega, informó Tony Quiñones. Además de la versión de 57 minutos para televisión, habrá una de mayor duración y el deseo de su director es estrenarla en el cine de Florencia.

Tomado de Invasor