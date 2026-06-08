Concluye en Chambas exitosa jornada por la enfermería cubana

Con gran orgullo y satisfacción, el personal de enfermería del municipio de Chambas dio por concluida su jornada nacional, en saludo al nacimiento de Victoria Bru Sánchez, primera mártir de esta humana profesión en Cuba.Entre las actividades más sobresalientes figuró la conferencia magistral a cargo del Máster Delio Díaz Romero, titulada “La prestación de cuidados: una mirada desde la enfermería comunitaria”. También se presentaron siete trabajos científicos, entre ellos el relacionado con las infecciones de transmisión sexual en adolescentes, expuesto por las licenciadas Yusimi Tablo Castillo y Daisy Espinosa Acuña.

En ese mismo ámbito, las licenciadas Jani Leidys Marrero Roja y Emerlinda López Pérez abordaron la intervención educativa sobre riesgos en enfermos de leptospirosis. Por su parte, las especialistas en primer grado de enfermería integral comunitaria presentaron un plan de acciones para disminuir los factores de riesgo que influyen en el bajo peso al nacer en gestantes.

Las profesionales Niurka García del Campo y Yaneisy Rodríguez González expusieron acciones para prevenir las ITS, VIH y sida, mientras que Yudany Portal Sánchez y Orialis Valdés Zaponte se refirieron a cómo prevenir el dengue.

Con el objetivo de elevar la especialización, los licenciados Aimara Moya Jiménez y Roberto Salamanca Rodríguez presentaron su investigación sobre los factores de riesgo de infertilidad femenina en mujeres en edad fértil. Asimismo, especialistas en primer grado de enfermería comunitaria integral debatieron en torno a estrategias para mejorar la atención del cáncer de mama en mujeres con factores de riesgo.

La discusión de todos estos trabajos, desarrollada en la sala de exposiciones del noroeste avileño, contó con un prestigioso jurado integrado por la dermatóloga y jefa de proyectos territoriales, Tania Alemán Martínez, y el médico de segundo grado en Medicina Familiar y Medicina Física y Rehabilitación, Onesio Esteban de León Gutiérrez.

Durante la jornada también se realizaron encuentros con pioneros del círculo de interés y con jubilados de la especialidad, se reconoció a los más destacados y se efectuó una peregrinación hacia el cementerio de la localidad para rendir homenaje a los fallecidos.

La jornada por la enfermería cubana, desarrollada del 12 de mayo al 3 de junio, sirvió para que el pueblo y los directivos del territorio reconocieran el trabajo de estos chambianos de batas blancas, el fortalecimiento de sus programas y su labor creadora en cada una de las instituciones de salud.

Fue, además, espacio propicio para escuchar el compromiso de cada uno de ellos de defender la Revolución y sus conquistas desde cada una de sus trincheras de combate, enalteciendo el lema internacional de la jornada: “Las enfermeras y enfermeros empoderados salvan vidas”.

Tomado de Invasor