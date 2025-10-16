Preparan Salón de Artesanía Eduardo Martínez en Ciego de Ávila 

Vuelve el XXV Salón Provincial de Artesanía Eduardo Martínez de la filial avileña de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), a mostrarnos cuanto de bueno y nuevo encierra la creación artística en el territorio, con una muestra de más de 60 obras y Cincuenta participantes, de ellos 15 aficionados pertenecientes al proyecto Manos Mágicas.

En esta ocasión el certamen esta dedicado a la jornada por la cultura cubana y a la memoria del artesano Eduardo martínez, quien mostró su talento y creatividad artística en cada pieza que representó en diferentes evento tanto dentro como fuera de la ciudad de los portales.

Según declaraciones de Odalys Alvarez Fernández, miembro del ejecutivo de la ACAA,la cita tendrá lugar el venidero 18 de octubre a las 9:00 am en la terraza del Consejo Provincial de las Artes Plásticas, con un coloquio sobre la cultura nacional impartido por Odalys Margarita Sanchez, presidenta de la Sociedad Cultural José Martí, de ahí se realizará una actividad cultural como preámbulo a la Inauguración del Salón a las Once de la mañana en la galeria de arte Raúl Martínez.

En esta edición se preveé muestras diversas y coherentes donde la funcionalidad, el acabado , la creatividad y la utilidad se imbriquen en armoniosa complicidad, a través del empleo de técnicas como la marquetería, el tejido y el bordado, la cerámica ,el paper maché, el tallado en madera y la orfebrería lo que permitirá captar una ampliación de los modos tradicionales de hacer.