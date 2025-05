Prioridad de prioridades: eso es la generación eléctrica (I) (+Video)

«El Gobierno trabaja hoy con una prioridad por encima de todas las infinitas prioridades que tiene el Estado socialista comprometido con el pueblo; y esa prioridad es precisamente la solución de los problemas de la generación eléctrica». Así lo afirmó el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el más reciente podcast (el 31), Desde la Presidencia.

En el espacio estuvieron presentes, junto al dignatario, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, así como Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica.

Refiriéndose a la Mesa Redonda desarrollada recientemente sobre el tema, el Primer Secretario del Comité Central del Partido subrayó que generó estados de opinión diversos, que consideró esenciales para los argumentos que se ofrecerían en el podcast, y que sirvieron de punto de partida para dar informaciones y respuestas concretas.

DATOS COMPARATIVOS Y NECESARIOS

Al inicio, el mandatario compartió algunos indicadores muy ilustrativos.

«La demanda en un día de marzo en la mañana –explicó– llegó a ser de 2 580 MW; sin embargo, la de hoy ha llegado en ocasiones a 3 050 MW. Eso significa que la demanda en el día creció en 470 MW». El Presidente cubano anotó que los más de 3 000 MW no eran cifras usuales en el país, en ese horario.

«Por otra parte –continuó–, en esos días de marzo, la disponibilidad era de 1 790 MW; y hoy tenemos 1 900 MW. O sea, tenemos un poco más de disponibilidad que en aquel momento. Y en el mes de marzo, entonces, con esas relaciones de demanda y disponibilidad, el déficit era de 827 MW. Hoy, el déficit es de 1 200 MW. O sea, el déficit ha crecido en el horario del día en 373 MW, lo que es un crecimiento considerable.

«En el horario de la noche, en marzo, llegamos a tener picos de demanda de 3 250 MW. Hoy estamos en 3 500 –son 250 MW más–. En la noche hemos tenido disponibilidades similares de alrededor de 1 960 MW en los dos momentos. Por lo tanto, el déficit en marzo, en la noche, era de 1 154 MW; y ahora estamos en déficit por encima de los 1 600, oscilando entre los 1 500 y los 1 600 MW. O sea, el déficit creció en más de 440 MW».

Al respecto, el titular del Minem añadió que, «independientemente de que estamos entrando en la época del verano, hay unos valores en la demanda del horario de la media, que nunca habían estado en esos niveles de 3 000 MW. Son extremadamente altos».

Entre las causas del fenómeno, identificó la falta de gas, que hace crecer la demanda entre unos 200 a 250 MW, por el tema de la cocción de alimentos. Habló también del incremento de las temperaturas; el incumplimiento de los planes de consumo eléctrico, en algunas organizaciones (14 osde identificadas).

El Ministro expresó que las provincias se vienen ajustando a su plan de consumo, ya reducido, pero La Habana sí tiene un incumplimiento importante en el sector residencial, y dentro del sector residencial, las formas de gestión no estatales.

De la O Levy explicó que se cumple el cronograma de incorporación de parques, 13 entre febrero y abril, pero recalcó que el «crecimiento de la demanda y del consumo ha hecho que no se perciba esa nueva incorporación». A ello se suma que «hay un nivel de generación distribuida afectado por combustible», aunque puntualizó que en el plan de Gobierno no se pierde de vista la marcha de ese programa. Se ha incorporado, detalló, «una cantidad de generación distribuida importante. Tenemos más de 1 000 MW hoy en generación distribuida, disponible técnicamente», pero, tal y como reflexionó el Presidente, no se han podido utilizar.

«Si tuviéramos esa generación distribuida, con combustible, más los parques que hoy tenemos incorporados, el día sería totalmente diferente», dijo el Ministro, y agregó que, si no los tuviéramos, el día hubiera sido igual que la noche, con unos 1 600 MW de déficit.

¿QUÉ OPINA EL PUEBLO DE LOS PARQUES SOLARES?

A partir de las explicaciones del Ministro, Díaz-Canel mencionó «estados de opinión que son muy críticos, o con mucha desconfianza, sobre las inversiones que hemos hecho en energía solar fotovoltaica». Enumeró varias ideas de esos estados de opinión: «Los paneles solares ya producen más MW, pero ¿qué hacen? ¿Por qué no mejoran los apagones?; ¡qué deseos tengo de que los paneles solares funcionen, a ver si de verdad mejoramos!; se inauguran varios parques solares en el país, pero no se ve mejoría con la corriente».

Ante la interrogante del Presidente, de si han constituido un avance real o no, el titular del Minem hizo referencia a su detallada entrevista para el periódico Granma, en la que explicó de qué plataforma parte esta estrategia.

Informó que ante la disminución ostensible, tanto de la importación como de la producción nacional de crudo, se hizo imprescindible buscar definitivamente una solución para disminuir el combustible, y la más rápida, de fácil inversión y altos niveles productivos es la energía fotovoltaica. «Eólica también estamos haciendo. Pero es más costosa, y los procesos inversionistas son más grandes» aclaró. «Dijimos: Vamos a arrancar, aceleradamente, en el tema de las energías renovables. La vida –comentó Vicente de la O Levy– está demostrando recuperación».

«Y vamos a incrementar la producción de gas» –añadió el Primer Secretario del Comité Central del Partido».

«Exactamente –dijo el Ministro–. Y ya empieza la curva del crudo a subir, ya los valores son superiores a los de meses anteriores, y el gas tiene una estrategia. Vamos a producir más a partir de perforaciones, de arreglos que se están haciendo».

Recalcó que eso se hace sin abandonar otras líneas puntuales, como la recuperación de la Base de Supertanqueros, que es parte de esta estrategia también. E hizo mención a condiciones esenciales, como la recuperación del petróleo de Cupet, el almacenamiento y la logística.

A modo de esencia, con relación a los parques solares fotovoltaicos, fundamentó que la estrategia es la correcta, y que, al igual que en mayo, en junio se van a incorporar cinco parques que están asegurados también. En el propio mes entra una termoeléctrica, tras su reparación capital; y después, en el mes de julio, siguen entrando los parques y entra otra termoeléctrica. Así, sucesivamente.

BLOQUEO: LA ENFERMIZA PERSECUCIÓN QUE NO CESA

Con relación al decrecimiento de la importación de combustible en la Isla, el Ministro recordó que Venezuela, de nuestros principales suministradores, también ha sufrido severas sanciones, a lo que el Presidente añadió que le han aplicado medidas coercitivas.

Díaz-Canel compartió una explicación sobre puentes tendidos entre Cuba y la tierra bolivariana, y aseveró que, de conjunto, «encontramos una fórmula. Fórmula que no vamos a explicar para que no la persigan», y denunció precisamente la persecución financiera y la persecución energética.

Sobre los efectos del bloqueo, el Ministro denunció que, muchas veces, existe el dinero para hacer operaciones, pero no llega a su destino. Trajo a colación el barco de gas licuado que hoy se descarga en Santiago, y lo utilizó como un ejemplo concreto de la persecución al sector.

«Hemos tenido especialistas trabajando en termoeléctricas con nuestros ingenieros, y los han llamado a sus celulares. Cerraron la maleta de las herramientas y se tuvieron que ir; y otros especialistas que, en los aeropuertos los llamaron porque venían a intervenir una unidad nuestra»

«Así es la perversidad de ese bloqueo, que algunos creen que no existe», dijo el Presidente.

PLANIFICAR MEJOR, Y VELAR POR LA RACIONALIDAD

«El crecimiento de la demanda es grande», consideró el director general de la Unión Eléctrica de Cuba, Alfredo López Valdés. Hizo énfasis en la necesidad de un plan restrictivo a los consumidores estatales y a los demás actores que están en circuitos priorizados, y controlarlo diariamente: «Al que está en ese circuito que no se apaga, tenemos el derecho de pedirle que use la electricidad racionalmente».

Al respecto, el Jefe de Estado recalcó el papel que deben desempeñar los consejos energéticos, tanto provinciales como municipales.

Alfredo López ratificó que, «si logramos en julio y agosto la combinación de mejorar la disponibilidad con que haya combustible y con el logro de racionalidad en el uso de la electricidad en el país, eso, evidentemente, va a disminuir la cantidad de apagones, y va a permitir la rotación, y va a permitir la planificación».

Tomado de Granma