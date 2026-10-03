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Tigres con su bandera

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Oct 1, 2026

Esos Tigres, que le dieron a la provincia avileña tres grandes alegrones, recibieron, este miércoles, la bandera que enarbolarán durante la 65 Serie Nacional de Béisbol a iniciarse este domingo.

La ceremonia, que tenía como escenario el histórico monumento del Cruce de la Trocha de Júcaro a Morón, fue traslada a la sede del Comité Provincial del Partido a causa de las lluvias.

De nuevo el capitán del equipo, Fernando De la Paz tuvo el honor de recibir el estandarte, mientras Cristian Pagarizal dio lectura al juramento de los atletas.

Los ahora dirigidos por Franklin López, debutarán en el estadio tunero Julio Antonio Mella ante los Leñadores, actuales monarcas y, para el viernes 9 de octubre, estarán en el estadio José Ramón Cepero, frente al elenco de Camagüey.

Este año se repiten los augurios de los especialistas: los Tigres no son favoritos para avanzar a la pos temporada. ¿Se cumplirá la profecía?

Tomado de Invasor 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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