Proyecto de Desarrollo Local Las Palmas impulsa producción de alimentos en Ciego de Ávila

La participación activa de los avileños en el Proyecto de Desarrollo Local Las Palmas, ubicado en el Consejo Popular de Santo Tomás, del municipio cabecera de Ciego de Ávila, es un ejemplo claro de cómo el trabajo comunitario puede transformar la producción agrícola y fomentar un desarrollo sostenible en esta región del país.

Ubaldo Romero Velázquez, representante del PDL, declaró al canal que el proyecto es una iniciativa clave para la producción de alimentos en esta zona. La finca, que abarca entre 35 y 40 hectáreas, se ha convertido en un espacio vital donde se desarrollan diversas actividades agrícolas y agropecuarias, promoviendo no solo la autosuficiencia alimentaria, sino también el fortalecimiento de la comunidad.

Por otra parte, destacó que uno de los aspectos más relevantes de esta finca es su organopónico, donde se cultivan hortalizas frescas que no solo abastecen a la población local, sino que también sirven como un modelo de prácticas agrícolas sostenibles.

La participación de los avileños en la siembra y cosecha de estos cultivos es esencial, ya que permite a los trabajadores adquirir habilidades y conocimientos sobre técnicas de agricultura ecológica, fomentando así un compromiso colectivo con el desarrollo sostenible.

Asimismo, se refirió a que la producción de alimentos en el marco del PDL Las Palmas ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida de los avileños, al asegurar el acceso a alimentos frescos y nutritivos a precios asequibles.

Además, el proyecto ha generado empleo y estimula el desarrollo de iniciativas económicas complementarias, como la venta directa de productos en mercados locales.

«Esta finca es de cultivos varios. Tiene producciones agrícolas, agropecuarias, un organopónico con diferentes hortalizas, y lo que estamos es fomentando el desarrollo y recuperar las áreas que tiene en producción. Estamos hablando de alrededor de 30 hectáreas, más o menos, de diferentes producciones, y lo que estamos es tratando de intensificarla y recuperar todas las áreas que están hoy en producción», explicó Romero.

«Estamos hablando de más o menos 30 animales vacunos, un nivel de carnero, y las áreas agrícolas que tienen yuca, plátano, frijoles, calabaza, boniato, un nivel de arroz, y las hortalizas: cebollino, habichuela, lechuga», apuntó Ubaldo Romero.