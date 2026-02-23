Continúan en crisis los servicios necrológicos de Ciego de Ávila

Bóvedas destapadas o en mal estado constructivo, hierba alta, falta de higiene y otras manifestaciones de insalubridad son imágenes comunes en el cementerio de la ciudad capital de Ciego de Ávila y que pudieran repetirse en las otras 24 necrópolis de la provincia.

En realidad, los contratiempos de los servicios necrológicos empiezan muchos antes: desde la demora de los carros fúnebres, la cuestionada calidad de los ataúdes y las condiciones de las funerarias.

Ante la sensibilidad por la pérdida de un ser querido surgen también una serie de inconvenientes que deberían ser ajenos a quienes transitan por tal dolor.

Para buscar eficiencia en estos procesos la Dirección de Comunales transita a ser únicamente la Unidad de Servicios Necrológicos. Incapaz de sostener sus otros encargos sociales ―barrer calles y recoger desechos sólidos―, dicha entidad tiene la misión de revertir la realidad.

A raíz del estado de deterioro, intentamos reconstruir los nichos estatales en una primera parte. Después, haremos un censo de las bóvedas particulares que han sido abandonadas para accionar en ellas. El déficit de recursos nos impedirá que la imagen cambie rápidamente, declaró María Julia López, subdirectora de inversiones en Comunales.

Ante la presencia de Invasor y en comparecencia, durante la revista informativa Zona Franca de Televisión avileña, la subdirectora de inversiones señaló que la Cooperativa José Antonio Echevarría mantendrá la chapea del cementerio 1.

Ahora, si bien Comunales, o la Unidad de Servicios Necrológicos, podrá centrar sus fuerzas y presupuesto en un solo problema, enfrentará el agudizamiento de la crisis de combustible en el país y todas las circunstancias que generan esa situación.

De todas formas, la unidad presupuestada ha mostrado signos de ineficiencia desde mucho antes.

No obstante, la colocación de paneles fotovoltaicos de dos kilowatts de potencia en 14 de las funerarias avileñas es una nota positiva dentro del complejo panorama electroenergético que hace años lastra a la gran mayoría de los sectores socioeconómicos.

Con 98 ataúdes disponibles contaba la provincia este miércoles 18 de febrero, sin embargo, es necesaria la cobertura de combustible para mantener siempre una reserva.

Hicimos inversiones en la fábrica de ataúdes de Morón y compramos tres sierras para mejorar la terminación de las cajas, agregó el director de Comunales, Luis Alberto Pérez Olivares.

Después, comentó que el funcionamiento del crematorio, una vez que concluyan las acciones en aspectos técnicos, será con el gas licuado de petróleo (GLP) que cuenta la Dirección Provincial. Posteriormente, dependerá de si CUPET (Unión Cuba Petróleo) provee el GLP.

Asimismo, la entidad aspira a mejorar su parque automotor con la entrada de cinco nuevos carros fúnebres para el municipio cabecera. Actualmente, solo operan cuatro de los seis carros con qué cuenta, por lo cual, la Dirección Provincial depende de la prestación de servicios de diferentes empresas territoriales.

Respecto al nuevo cementerio en la ciudad de Ciego de Ávila, que inició su construcción a principios de la década, dijo María Julia López que ya se realizan enterramientos, y se espera terminar la construcción de una garita y la tapia, además de brindarle iluminación al área administrativa en 2026.

Tomado de Invasor