Reafirman a la juventud pilar de la Revolución cubana

El protagonismo de la juventud cubana en las diferentes esferas del país fue destacado hoy por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, durante el III Pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Subrayó que en los momentos actuales las nuevas generaciones, como cada momento de la historia, encabezan cada una de las acciones que se realizan para impulsar el crecimiento del país.

Enfatizó en la importancia de la participación del sector en el enriquecimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, el cual tiene el reto de trazar las líneas para el desarrollo de la nación en los diferentes campos.

Resaltó que ante la campaña mediática que ejecuta el gobierno de Estados Unidos contra Cuba es fundamental que desde los diferentes escenarios se defiendan los logros alcanzados por la acción revolucionaria, sobre la base del trabajo político-ideológico.

Transmitió además la confianza que la dirección del país deposita en la juventud cubana, fiel a su Patria y continuadora del legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, precisó que mientras más complejo sean los tiempos mayores son las ganas de hacer y transformar de aquellos que están comprometidos con los principios de la nación.

Expuso que este pleno se ha convertido en un espacio genuino para brindar aportes que consoliden el proyecto de país que se sigue perfeccionando con la participación de todos los cubanos.

En una jornada donde se conmemora el Día de los Derechos Humanos, Estévez Echevarría ratificó la posición de la organización en favor de las causas justas del mundo y condenó las violaciones que comete el imperialismo en este sentido.

Hugo Fuentes Sarduy, secretario de base de la UJC del Ministerio de Justicia, llamó durante su intervención a aprovechar las potencialidades de esta estructura política en función de defender las ideas comunistas, basadas fundamentalmente en la historia, la cual intentan tergiversar constantemente.

María Carla Brooks Peraza, de la Universidad de Guantánamo, reflejó la labor que realiza este centro de estudios en la transformación de 130 comunidades en condición de vulnerabilidad en el territorio.

Detalló que con las iniciativas que llevan a cabo los universitarios en esos lugares se han podido fomentar valores y se encaminan estrategias de inserción para las personas que se encuentran desvinculadas del estudio y del trabajo.

Isaac Carballo Ibarra, representante del Ministerio del Interior (Minint), en ocasión de cumplirse el aniversario 59 de la creación del primer comité de base en ese órgano reafirmó el respaldo de los jóvenes de esa entidad a la organización, el socialismo y Cuba.

Agregó que desde las diferentes trincheras que aglutina el Minint se continuará el combate contra todo lo que quiera afectar la seguridad nacional.

Durante este III Pleno se compartieron estrategias para fortalecer el papel integral de la UJC, se evidenció la continuidad del proceso revolucionario y se insitió en la necesidad de seguir haciendo más por la mayor de las Antillas.

Participaron en la jornada, Rolando Yero Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central, y otros miembros del Buró y Comité Nacional de la UJC.

Tomado de ACN