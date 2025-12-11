Declarada la Práctica del Son Cubano, Patrimonio de la Humanidad

La Práctica del Son Cubano quedó inscripta este miércoles en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que coordina la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), informó el Instituto Cubano de la Música (ICM) en un comunicado.

La noticia, explica el ICM, trascendió durante la reunión del Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de esa organización internacional, que se celebra por estos días en la ciudad de Nueva Delhi, India.

Esta decisión fue avalada por un amplio y enjundioso expediente elaborado por los portadores, con el acompañamiento del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, el propio ICM, el Consejo Nacional de Casas de Cultura y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, añade la nota.

Reconocido como un elemento esencial de la identidad cultural nacional, el Son en sus diferentes variantes, goza de gran vitalidad en todo el país y ha extendido su influencia al mundo entero.

Desde su nacimiento en la región oriental de Cuba, este género músico-danzario constituye una de las expresiones base de la música cubana, con un alto grado de hibridación de las músicas africanas e hispanas, abunda el comunicado, destacando que alcanzó su mayor auge a partir de la década del 20 del siglo pasado, con el surgimiento y desarrollo de la radiodifusión comercial; y fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2012.

Con esta declaratoria, que reafirma el compromiso del Estado Cubano con la salvaguardia del patrimonio cultural nacional, el Son se suma a otras expresiones autóctonas que integran la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, como la Rumba, el Punto Cubano, la Tumba Francesa, las Parrandas del Centro de Cuba y el Bolero.

Recibimos con gran beneplácito esta declaratoria de la UNESCO, noticia que festejaremos a todo lo largo y ancho de la Isla y que entendemos como un merecido homenaje a la creatividad y la alegría de todo un pueblo y como reconocimiento a todos los soneros del mundo y a tantos portadores que han mantenido viva y latente una de las más robustas tradiciones del patrimonio cultural nacional, finaliza la nota de la máxima autoridad del Ministerio de Cultura de la mayor de las Antillas encargada de organizar, promover, auspiciar y proteger al movimiento musical cubano.

Tomado de ACN