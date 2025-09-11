Recibe Universidad avileña certificado de institución de excelencia

La Universidad de Ciego de Ávila (UNICA) ha sido galardonada con el prestigioso Certificado de Excelencia Universitaria, un reconocimiento a sus destacados resultados que subraya el compromiso de la institución con la calidad académica, la investigación innovadora y, especialmente, su profundo vínculo con la comunidad y su significativo aporte al desarrollo local.

La Casa de Altos Estudios se ha distinguido por su capacidad para formar profesionales competentes y comprometidos, así como por su activa participación en proyectos que benefician directamente a la provincia de Ciego de Ávila. Este certificado es un testimonio del arduo trabajo de estudiantes, profesores y personal administrativo, quienes han convertido al centro como en un referente de la educación superior en Cuba.

El Dr.C Wualter Baluja García, Ministro de la Educación Superior destacó ,que hoy se ven los resultados de esa apuesta. Fidel dijo no hace muchos años, en el 50 aniversario de la Cujai » que nada mejor podría haber hecho la revolución desde su triunfo que apostar por las universidades». Y yo creo que realmente esas palabras durante toda su vida y aún después con la actividad que nosotros tenemos actualmente,El compromiso de sostener se ha demostrado, que ese pensamiento visionario y esa obra visionaria de Fidel tiene los resultados.

Por otra parte Yurisbel Gallardo Ballat, Rector de la Universidad, dijo en su intervención «,Hoy, nuestra Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez recibe la Categoría de Institución de Excelencia…Y cuando digo “Nuestra”, es porque este logro no es una medalla que cuelga de una pared. No. Es el latido unísono de los corazones Uniqueños. Es el sudor de los profesores que trabajan hasta altas horas de la madrugada. Es la curiosidad incansable de los estudiantes que no se conformaron con la primera respuesta. Es el esfuerzo silencioso de cada trabajador que mantuvo estas aulas limpias y estos jardines verdes.

«Esta excelencia… es de todos. Es el fruto de aquellos que fundaron este sueño con las manos vacías pero el alma llena de esperanza. Es el triunfo de los que vinieron después, añadiendo ladrillo a ladrillo, conocimiento a conocimiento, hasta erigir no solo edificios, sino un universo de posibilidades, de sueños, de logros para toda la provincia de Ciego de Avila y para Cuba»,apuntó, Gallardo Ballat.

De igual forma Adiane González Pardo, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y también de la Dirección de Calidad de la Universidad ,expresó , que es un gran orgullo para toda la comunidad universitaria, es el reconocimiento al resultado, no sólo del año en el que se realizó la evaluación, sino de toda la evolución que ha tenido la Universidad y el impacto tanto desde la excelencia académica de su claustro y de la formación de sus profesionales, así como el impacto en el desarrollo territorial de la provincia y, por supuesto, el fuerte vínculo con las empresas y entidades del territorio.