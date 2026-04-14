Reconocen a Conavil como Colectivo Vanguardia Nacional

Convocatoria al Día Internacional de los Trabajadores marca el inicio de la jornada “Mayo Latiendo con Fidel” en Ciego de Ávila

En un ambiente de compromiso y combatividad obrera, la Empresa de Construcción y Montaje CONAVIL acogió el el acto de ratificación de Colectivo Vanguardia Nacional, espacio que sirvió además para el lanzamiento oficial de la convocatoria al Primero de Mayo en al provincia de Ciego de Ávila, bajo el lema central: #LaPatriaSeDefiende.

La actividad contó con la presencia de Alexey Ojeda García, miembro del Buró Provincial del Partido; Pablo González Pérez, coordinador de programas del gobierno; y Niurka Ferrer Castillo, Secretaria General de la CTC en la provincia de Ciego de Ávila.

Durante el encuentro, desarrollado sin adornos y directamente en el terreno donde la empresa despliega sus labores cotidianas, se realizó la lectura oficial de la Convocatoria al 1ro de Mayo, en saludo además al 22 Congreso de la CTC. De esta forma, la provincia avileña dio el primer paso firme de una jornada que ya late: Mayo Latiendo con Fidel se siente en cada obra, y CONAVIL lo demostró con hechos.

En el marco del acto, CONAVIL recibió la condición de Colectivo Vanguardia Nacional, un reconocimiento que –según expresaron los presentes– no constituye una meta, sino más bien combustible para seguir construyendo Patria y para enfrentar con mayor ímpetu los retos del presente.

“Este título nos compromete doblemente de cara al 1ro de Mayo y al Congreso de la CTC”, señalaron representantes del colectivo.

Desde esa tribuna obrera, sin micrófonos adornados ni discursos vacíos, se alzó también un reclamo que no caduca: el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Bajo la convicción de que #TumbaElBloqueo no es solo una etiqueta, sino la condición indispensable para que CONAVIL y toda Cuba puedan latir sin cadenas, los trabajadores ratificaron su disposición a resistir y vencer.

“Defender la Patria es también alzar la voz sin miedo”, reiteraron los oradores, en clara alusión a la necesidad de mantener la unidad del movimiento obrero como escudo frente al impacto del bloqueo.

Con el ejemplo de Fidel como guía y la unidad como estandarte, el pueblo avileño marchará este Primero de Mayo con el corazón en la obra y la mirada en el Congreso. La Plaza ya late, y CONAVIL ha dado la pauta: #CubaEstáFirme.