Cuando lo estatal y lo local se dan la mano

Por primera vez en Ciego de Ávila, el Centro de Información y Gestión Tecnológica suscribe un convenio de colaboración con un Proyecto de Desarrollo Local, una alianza que anticipa el nuevo ecosistema empresarial cubano

Hay encuentros que no solo suman voluntades, sino que dibujan el mapa de lo que viene. Eso fue, en esencia, lo que ocurrió cuando el Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET) de la delegación provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), en Ciego de Ávila, firmó un convenio de colaboración con Winobad y Asociados, Proyecto de Desarrollo Local dedicado a soluciones en gestión empresarial, contable y de calidad.

Por primera vez en la provincia, una entidad estatal del sistema de ciencia y tecnología establece una alianza formal de este tipo con uno de los nuevos actores económicos avileños.

“Lo que estamos haciendo aquí es la firma de un convenio de colaboración, un asesoramiento, un intercambio”, explicó Juan Badillo Castillo, jefe del Proyecto de Desarrollo Local, cuyo equipo reúne a siete especialistas en economía, auditoría, derecho, recursos humanos y gestión documental, varios de ellos con décadas de experiencia en instituciones estatales cubanas.

Entre los cuales, figura Nicolás Ogando, licenciado en derecho con trayectoria en la Contraloría; una auditora con experiencia en colaboración médica internacional; y Michael, máster en ciencias económicas.

Lilia Martínez Ramón, directora del Ciget, recibió a la delegación en la sede de la entidad, ubicada en la calle República No. 85 entre Maceo y Honorato del Castillo.

La cartera de servicios del centro —que abarca asesoría en sistemas de gestión de calidad, inocuidad alimentaria, gestión documental, inteligencia empresarial y auditorías internas, entre otros— encuentra en Winobad y Asociados un aliado que opera en áreas complementarias: control interno, gestión contable, capital humano, automatización de procesos y acompañamiento a actores económicos.

La sinergia no es casual. Responde a una necesidad objetiva del ecosistema empresarial avileño que ambas partes identifican con claridad. “Casi nadie conoce la Gaceta Oficial 78, que es la que habla de los actores económicos y fue de agosto del 2024”, señaló Badillo.

“La gente no está preparada en legislación, y ese tema de entrenamiento es pendiente”. El Ciget, con sus capacidades institucionales y su experiencia en formación y gestión del conocimiento —que incluye el Fórum de Innovación Anual y la bienal INTERGEST—, puede responder precisamente a esa demanda.

El acuerdo también tiene una dimensión simbólica que vale la pena nombrar. El Decreto Ley 114, que regula la asociación entre empresas estatales y no estatales, abre formalmente el camino para este tipo de vínculos.

Pero que el camino esté abierto y que alguien lo transite son dos cosas distintas. En este caso, el Ciget avileño es pionero en dar ese paso en la provincia, apostando por una colaboración que no diluye las responsabilidades de cada parte, sino que las potencia.

“Queremos unirnos”, resumió Badillo con una economía de palabras que lo dice todo. Y la directora del Ciget, al extender la mano para firmar, respondió en el único idioma que cuenta: el de los hechos.

Tomado de Invasor