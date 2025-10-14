Reconocen a trabajadores bancarios en Primero de Enero (+Fotos)

El parque que perpetúa la memoria de Ernesto Che Guevara, en el municipio avileño de Primero de Enero, sirvió de escenario para la celebración del Día del Trabajador Bancario.

En el encuentro realizado por los trabajadores de la sucursal 54 21 de BANDEC, se reconoció la dedicación, responsabilidad y disciplina de quienes garantizan los servicios bancarios, financieros y se destacan por su trayectoria en el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.

IAdemás se entregaron sellos de permanencia por 10 y 20 años ininterrumpidos en el sistema bancario a Dayana Teresa García Rodríguez y Ailene Valor Pérez, respectivamente.

A propósito de la Efemérides se resaltó la importancia estratégica del sector para el desarrollo económico de la localidad, al impulsar operaciones seguras, eficientes y orientadas al bienestar colectivo.

En la celebración se renovó el compromiso de ofrecer un servicio de calidad ante las nuevas tecnologías y de mantener una atención cercana al cliente.