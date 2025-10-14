Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Economía

Reconocen a trabajadores bancarios en Primero de Enero (+Fotos)

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Oct 13, 2025

El parque que perpetúa la memoria de Ernesto Che Guevara, en el municipio avileño de Primero de Enero, sirvió de escenario para la celebración del Día del Trabajador Bancario.

En el encuentro realizado por los trabajadores de la sucursal 54 21 de BANDEC, se reconoció la dedicación, responsabilidad y disciplina de quienes garantizan los servicios bancarios, financieros y se destacan por su trayectoria en el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.

IAdemás se entregaron sellos de permanencia por 10 y 20 años ininterrumpidos en el sistema bancario a Dayana Teresa García Rodríguez y Ailene Valor Pérez, respectivamente.

A propósito de la Efemérides se resaltó la importancia estratégica del sector para el desarrollo económico de la localidad, al impulsar operaciones seguras, eficientes y orientadas al bienestar colectivo.

En la celebración se renovó el compromiso de ofrecer un servicio de calidad ante las nuevas tecnologías y de mantener una atención cercana al cliente.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Economía

Analizan Anteproyecto del Código de Trabajo petroleros majagüenses

Oct 13, 2025 Yeilys Rodríguez
Cuba Destacada

Abandonó Cuba José Daniel Ferrer García, a solicitud de Estados Unidos

Oct 13, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Celebran en Primero de Enero Día del Trabajador Azucarero

Oct 13, 2025 Ariel González

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Economía

Reconocen a trabajadores bancarios en Primero de Enero (+Fotos)

13 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Analizan Anteproyecto del Código de Trabajo petroleros majagüenses

13 de octubre de 2025 Yeilys Rodríguez
Cuba Destacada

Abandonó Cuba José Daniel Ferrer García, a solicitud de Estados Unidos

13 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Celebran en Primero de Enero Día del Trabajador Azucarero

13 de octubre de 2025 Ariel González