Recuerdan en centros educacionales de Morón a Fidel

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Nov 25, 2025

En el noveno aniversario de la desaparición física de Fidel, los centros educativos del municipio avileño de Morón desarrollaron matutinos especiales.

En estos encuentros conmemorativos se destacó el liderazgo del revolucionario, recorriendo su trayectoria desde la etapa universitaria, el asalto al Cuartel Moncada, el desembarco del Granma y la lucha armada en la Sierra Maestra.

Las actividades, protagonizadas por directivos, profesores y alumnos de todas las escuelas del territorio, enfatizaron también la figura del Comandante en Jefe en su enfrentamiento frontal contra Estados Unidos desde 1959, erigiéndose como ejemplo cumbre de resistencia latinoamericana y anticolonial.

Durante los homenajes se precisó el papel de Fidel como fundador del primer y único Estado socialista en el hemisferio occidental, y cómo diseñó, orientó y ejecutó una política exterior basada en el respeto a la independencia de Cuba y la soberanía de los pueblos, bajo principios de no intervención y autodeterminación.

   

