Retoman ruta de tren entre Júcaro y Morón

A pesar de las limitaciones de recursos, entre ellos partes, piezas y combustible, el sector ferroviario de Ciego de Ávila abrió una nueva ruta de viajes los fines de semana desde Júcaro, comunidad de difícil acceso, hasta las principales ciudades de la provincia.

El recorrido del tren comienza a las 7:15 de la mañana (am) del sábado desde ese asentamiento costero, llega a la capital avileña a las 8:25 am, para cinco minutos más tarde continuar hasta la ciudad de Morón, donde toca andén a las 9:55 am.

Tania González Sosa, representante de la Unión de Ferrocarriles en Ciego de Ávila, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que el domingo se efectúa el regreso a partir de las 4:05 pasado meridiano (pm), arriba a la terminal del municipio cabecera a las 5:25 pm, en la que está por espacio de cinco minutos, para proseguir la marcha durante una hora más hasta Júcaro.

La directiva puntualizó que el objetivo es ofrecer otra alternativa de traslado a los viajeros, pues este lugar está a unos 28 kilómetros de la ciudad provincial y a unos 60 de Morón, por lo que se les hace muy difícil llegar hasta ambos sitios para trabajar, estudiar o realizar gestiones personales.

Esa misma tripulación, con locomotora y coches, retoma su salida habitual de lunes a viernes desde allí hasta el municipio cabecera, precisó González Sosa.

Ferrocarriles en el territorio avileño logra mantener activos los viajes Baraguá-Ciego de Ávila, Morón-Ciego de Ávila, Ciego de Ávila-Majagua, Limones Palmero-Ciego de Ávila, y el interprovincial Morón-Esmeralda (Camagüey), servicios que, sin dudas, constituyen un alivio para quienes viven en zonas rurales incluidas en esos trayectos.

González Sosa agregó que se trabaja en la recuperación de la formación de coches para restablecer la ruta Morón-Camagüey que funcionará lunes, miércoles y viernes en su horario habitual.

El transporte por carretera cada día está más difícil, debido a la insuficiencia de guaguas por falta de piezas y combustible, como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, de ahí que son bienvenidas todas esas alternativas por ferrocarril, un sector que tampoco escapa a esa política hostil, dijo a la Agencia Cubana de Noticias José Enrique Caraballoso, quien se beneficia muchas veces del tren Ciego de Ávila-Majagua.

Lubia Ulloa (Invasor)